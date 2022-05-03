北市+4806例！1.2萬輕症確診者在家照護　三總、馬偕加入快篩陽門診

▲北市防疫0503。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市3日新增4806例本土病例。根據衛生局統計，截至5月2日輕症確診者居家照護人數達1萬2367人；管理中居家隔離人數為2862人。另外，為了有效善用現有醫療量能，北市公費篩檢站除轉型為快篩陽性防疫門診，也新增三軍總醫院、馬偕紀念醫院等，加入快篩陽性防疫門診。

衛生局表示，北市陸續新增醫院加入，防疫門診專供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢，有醫療需求者，由防疫門診醫師診療後開立藥物使用；若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，請先快篩再就醫。

衛生局也提醒，如檢測結果為陽性時，請配合以下事項：1.請將使用過的快篩試劑密封帶至臺北市社區篩檢站採檢PCR。2.請攜帶健保卡。3.請全程配戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往。4.若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。

衛生局說，如無相關症狀或檢測結果為陰性，仍請遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。提醒一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染。