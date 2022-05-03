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宜蘭+448！校園增57確診　近2天新增2例死亡案

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央3日宣布宜蘭縣新增448名確診個案，宜蘭衛生局表示，近兩日來新增2例死亡個案，累計死亡個案達4人；而校園新增確診學生數57人、教職員工7人；南澳鄉部分新增26人確診，目前正在進行疫調；另部分個案已完成疫調，衛生局提醒民眾，目前疫情仍然嚴峻，請務必落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，才能降低感染風險。

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局指出，近兩日來新增2例死亡個案，累計死亡個案達4人，新增死亡案例，皆是慢性病史的80多歲女性，一位是施打2劑疫苗的癌末老婦人，在家安寧照顧時，遭家人傳染；另一位是未施打疫苗、罹患糖尿病老婦人，在醫院遭確診護理師感染，採檢確診後，2婦人病程快速惡化，急救無效，宣告死亡。

3日宜蘭疫情方面，校園新增確診學生數57人、教職員工7人，無新增全校停課；而部分班級停課新增宜蘭高中、羅東高工、國華國中、宜蘭國中、竹林國小、蘇澳國小等6校，至今受疫情影響學校共127校，414位學生、30位教職員確診。

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭3日新增2死個案，校園染疫持續延燒。（圖／宜縣府提供，下同）

南澳鄉部分是新增26人確診，目前正在進行疫調；另部分個案已完成疫調，衛生局提醒民眾，目前疫情仍然嚴峻，請務必落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，才能降低感染風險。

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