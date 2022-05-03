第10期疫苗開打！北市開放10萬名額　北車、松山站提供隨到隨打

▲第10期疫苗開打！北市開放10萬名額。（圖／北市府提供，下同，點圖放大）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民眾施打疫苗的意願也提高。北市衛生局表示，第10期今天明天開始預約，總計有超過10萬個名額。5月3日、4日開放預約，5月5日發送簡訊，5月9日到5月15日做施打，總計有超過8萬個名額；另外，醫院也有開放2萬個名額，也可以到醫院網站做掛號。

衛生局表示，第10期共提供COVID-19疫苗超過10萬個名額，其中新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統於5月3至4日上午9時至下午5時開放預約，對象為12至17歲青少年第1、2劑及18歲以上第1、2劑或追加劑，5日發送簡訊通知，9日至15日提供接種服務，計超過8萬名額；另34家醫院提供特別門診，計超過2萬名額，可洽醫院預約管道掛號。

本土疫情持續延燒，病例數快速增加，衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險。提醒民眾北市疫苗接種登記系統採預約後檢核，預約時務必確認輸入資料正確，避免無法成功預約。

另外，因應本土疫情持續增溫，考量部分民眾無法上網預約，開放台北車站中型接種站及捷運松山站中型接種站現場掛號，因疫苗及醫療量能有限，現場掛號均有名額限制，請大家踴躍上網預約，亦可避免人潮聚集。