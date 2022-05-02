「莿桐榮村完美角落」點亮小村巷弄　青商會發揚青年創生

▲雲林縣莿桐鄉榮村玩美角落再造活化，昨(2)日完成並發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「發揚青年創生實踐永續目標」是今年青商總會的年度指標，也呼應聯合國十七項計畫之一的永續城市的目標。「完美角落」的推動在雲嘉縣市區執行長楊舜傑及各分會會長與雲林縣政府城鄉發展處處長林長造兩方討論下，由城鄉處提供雲林縣莿桐鄉榮村這個部落做為玩美角落再造活化，昨(2)日完成並發表。

莿桐榮村玩美角落創作者張國書說明原創的構想，他表示，當初會選擇在榮村是因為從市區轉入榮村這一小段路進來的路很筆直又加上兩邊的稻田又是綠油油一片再搭配昏黃的日落這一幕深深印入了腦海，張國書表示這一幕美景要留下來讓大家看見這個溫馨的畫面，當然除了活化這面牆還要能夠寓教於樂，讓鄉親看見也要讓年輕人看見讓大家對自己的家鄉可以更多一點的認識。

▲雲林縣長張麗善、城鄉發展處長林長造共同參與成果發表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲嘉縣市區執行長楊舜傑表示，青商會提供四大機會給青年人發揮的舞台，這四大機會就是「個人機會」、「商業機會」、「國際機會」、「社區機會」。青商會的社區機會就是透過舉辦社區活動來替分會周邊的社區解決社區的問題及社區的需求。

楊舜傑說，這次的玩美角落剛好跟雲林縣縣長張麗善所推行的「永續方舟雲林先行」的發展概念不謀而合，所以我們選擇在雲林縣莿桐鄉為鄉親朋友打造一處讓人為之一亮的角落希望更多人看見青商會一直在為社區努力與改變、也歡迎更多青年夥伴能一起加入我們的行列、一起為社會努力。

「莿桐榮村完美角落」完成發表日，縣長張麗善與青年朋友一同聽取玩美角落的發想及成果，縣長張麗善向大家表示，自己也是青商會一員，青商的信條就是訓練自己服務人群是人生最崇高的工作，看到這麼多年輕人願意投入社區活動讓社區形成友善的循環，成為社會堅定的力量，當然也期許這樣的善循環可以一代代影響下去。

▲完美角落創作前，僅是片斑駁平常的屋牆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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