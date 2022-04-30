　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+142首破百！新增醫療機構職員傳播鏈　禁探病延長至5月底

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（30）日新增142例本土確診個案， 分布於西螺54例、斗六28例、虎尾14例、二崙9例、斗南及北港各8例、土庫、古坑、莿桐、麥寮及東勢各3例、大埤及崙背各2例、林內及台西各1例個案等15個鄉鎮市。今日新增長照機構傳染鏈有5例，雲林縣加嚴防疫措施，暫停醫院探病及機構探視延長至5月31日。

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋142例，分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美說明，今日有2個重點感染鏈，長照機構相關連個案為6例，其中一位住民確診與機構負責人為兄弟關係平時會共餐，加上妹妹也會一起共餐，所以確診後採檢出親密接觸者為機構負責人與妹妹也均確診，因為是機構單位，所以擴大針對照顧者採檢，採檢出爐有2名外籍、1名本國籍照服員確診，目前對機構住民全面快篩檢驗中。

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日新增長照機構傳染鏈，確診者為住民其哥哥為機構負責人與3名照護員均確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一傳染鏈為為校園同儕傳播延伸至家庭感染，最近發現許多全家一起確診，共計有14戶家庭、35例確診個案，相關學校為建國幼兒園、二崙托兒所、西螺鎮立幼稚園、康橋幼兒園、虎尾鎮立托兒所、台中大里某幼兒園、立仁國小等，經調查多數為家人確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診。

曾春美表示，今日確診142個案中有50人為10歲以下，大部分是幼兒園托兒所與國小生，這部分家長很緊張，依照中央希望小盟友除了3個月以下在醫院接受密集觀察外，希望都可以再加以居家照護，在此整理出兒童確診病例居家照護，有警訊急需注意送醫，或是119送醫，警訊表徵公告供家長參考。

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因應新增醫療機構傳染鏈個案，雲林禁止探病、探視延長至5月31日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，兒童確診病例數連日增加，雲林縣已規劃5月2日起合約院所先開打6-11歲兒童疫苗接種，校園接種預計在5月陸續進行。學童若至醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長也可申請防疫照顧假，再次呼籲民眾，不論是大人或小孩，符合接種資格，有疫苗就打，才能降低感染風險，避免社區傳播與幼兒感染併發重症。

另外，由於兒童使用家用快篩較為困難，雲林縣府將建請中央評估購買唾液快篩劑供兒童使用之可行性，倘若中央可通過兒童使用唾液快篩檢測方案，縣府將積極配合，提供雲林縣居家隔離之學童於唾液快篩檢測陰性後，即可返校上課。

雲林縣衛生局補充，中央已訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件：
1、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫(警訊表徵/就醫警訊)：
(1)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；
(2)退燒後持續活動力不佳；
(3)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；
(4)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；
(5)超過12小時未進食或未解尿。

2、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫(119送醫/緊急自行就醫條件)：
(1)抽搐；
(2)意識不佳；
(3)呼吸困難或有胸凹現象；
(4)唇色發白或發紫；
(5)血氧飽和度低於94%(如家中有血氧機)；
(6)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局補充，中央已訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►《雲林500千客萬來》旅遊套書　用500種方式認識雲林的美好

►藥局快篩劑實名制排人龍　雲林警友會採購供地方警員應急

►雲林議員出資1500萬做毒梟金主　顏旭懋遭民進黨雲縣黨部除籍

►雲林+83！校園再增9例　同班確診急匡採檢陽性佔多數

►雲林校園感染鏈延燒　12校停課7天、23校部分班級停課

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／新北市副市長確診！　辦公室與侯友宜同樓層
快訊／高雄+453！16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時
醫護人員癱坐打點滴　他PO心疼照：一般人躺床，她不能
賴弘國3婚後「妻懷孕5月同框」！　網驚：身材超辣
「好市多神物特價」一票人狂囤！　苦主血淚勸：把馬桶拆了
男星遭女誣告性侵關4個月　現身哽咽：不敢見人了
囂張影片曝！居檢女「夢遊」溜出門　甩門嗆：要命一條
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5月水逆來襲！　「4星座」當心大破財

快訊／高雄＋453！16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

台南山上花園水道博物館寵物大遊行 飼主與毛小孩同歡

快訊／高雄＋453！夜生活圈再增10人　H男模會館等6家被盯上

婆婆嫌棄母奶太少「向鄰居討要」　邊熱邊嗆她傻眼！一票全搖頭

台南確診+280　208人傳播鏈待查　強化警、消、衛人員防疫作為

南投快篩試劑已售1.4萬份　「快篩孤島」中寮鄉5／3才買得到

唾液快篩廠商是「高端股東」　白喬茵酸：衛福部可成立高端俱樂部

嘉市國中小藝才班術科測驗高規格防疫 　7學生隔離中將補考

大學生居隔「遭房東退租驅趕」　陳時中：歧視違反傳染病防治法

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

5月水逆來襲！　「4星座」當心大破財

快訊／高雄＋453！16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

台南山上花園水道博物館寵物大遊行 飼主與毛小孩同歡

快訊／高雄＋453！夜生活圈再增10人　H男模會館等6家被盯上

婆婆嫌棄母奶太少「向鄰居討要」　邊熱邊嗆她傻眼！一票全搖頭

台南確診+280　208人傳播鏈待查　強化警、消、衛人員防疫作為

南投快篩試劑已售1.4萬份　「快篩孤島」中寮鄉5／3才買得到

唾液快篩廠商是「高端股東」　白喬茵酸：衛福部可成立高端俱樂部

嘉市國中小藝才班術科測驗高規格防疫 　7學生隔離中將補考

大學生居隔「遭房東退租驅趕」　陳時中：歧視違反傳染病防治法

孫生剛當眾向女友下跪道歉　又大蹭辣妹美腿左擁右抱：她都在旁邊看

快訊／新北市副市長陳純敬傳確診　辦公室與侯友宜同樓層　

遠離群聚賞花抗疫　吉安「嘉德花田」多色金針花海免費參觀

真的被偷暗號？張閔勛：全身上下都比了還被破也無法

5月水逆來襲！　「4星座」當心大破財

連千毅、勾惡、鳳梨隔空互嗆　恐掀直播主之亂！刑事局說話了

「饒舌天后」卡蒂B炫富無極限　7個月大兒子戴54萬珠寶一臉睏

獨創木瓜牛奶「加蛋」超濃郁！彰化60年懷舊冰室　還有少見美國冰

快訊／高雄＋453！16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

台南山上花園水道博物館寵物大遊行 飼主與毛小孩同歡

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

今本土15033例　分布22縣市

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

今增3死「含基隆女」　返家後2天在家無呼吸通報死亡

名醫估脫口罩時間點！看破台人一慣性「今年無望」

快訊／中重症+18例！3重症有2死　國小男中症血氧低

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

更多熱門

相關新聞

基隆+715！明加開疫苗集中施打站

基隆+715！明加開疫苗集中施打站

中央疫情指揮中心30日公布國內本土病例新增1萬5033例，其中基隆新增715例。對此，基隆市長林右昌在記者會上表示，5月1日加開1天莫德納、高端疫苗集中施打站，上午8點30分至11點30分及下午1點30分至下午4點30分，請民眾攜帶小黃卡與健保卡至基隆港務公司施打。他提醒，65歲以上長者只要接種基礎劑或追加劑，都可以獲得500元禮券。

北京五一電影院全關　去哪都要陰性證明

北京五一電影院全關　去哪都要陰性證明

台東+58　兒童疫苗5/4開打

台東+58　兒童疫苗5/4開打

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

即／台中+756創新高　文教府會餐敘累計6確診

即／台中+756創新高　文教府會餐敘累計6確診

關鍵字：

疫情雲林確診校園學童長照醫療機構

讀者迴響

熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

今本土15033例　分布22縣市

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面