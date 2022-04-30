雲林+142首破百！新增醫療機構職員傳播鏈　禁探病延長至5月底

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（30）日新增142例本土確診個案， 分布於西螺54例、斗六28例、虎尾14例、二崙9例、斗南及北港各8例、土庫、古坑、莿桐、麥寮及東勢各3例、大埤及崙背各2例、林內及台西各1例個案等15個鄉鎮市。今日新增長照機構傳染鏈有5例，雲林縣加嚴防疫措施，暫停醫院探病及機構探視延長至5月31日。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋142例，分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美說明，今日有2個重點感染鏈，長照機構相關連個案為6例，其中一位住民確診與機構負責人為兄弟關係平時會共餐，加上妹妹也會一起共餐，所以確診後採檢出親密接觸者為機構負責人與妹妹也均確診，因為是機構單位，所以擴大針對照顧者採檢，採檢出爐有2名外籍、1名本國籍照服員確診，目前對機構住民全面快篩檢驗中。

▲雲林縣今日新增長照機構傳染鏈，確診者為住民其哥哥為機構負責人與3名照護員均確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一傳染鏈為為校園同儕傳播延伸至家庭感染，最近發現許多全家一起確診，共計有14戶家庭、35例確診個案，相關學校為建國幼兒園、二崙托兒所、西螺鎮立幼稚園、康橋幼兒園、虎尾鎮立托兒所、台中大里某幼兒園、立仁國小等，經調查多數為家人確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診。

曾春美表示，今日確診142個案中有50人為10歲以下，大部分是幼兒園托兒所與國小生，這部分家長很緊張，依照中央希望小盟友除了3個月以下在醫院接受密集觀察外，希望都可以再加以居家照護，在此整理出兒童確診病例居家照護，有警訊急需注意送醫，或是119送醫，警訊表徵公告供家長參考。

▲因應新增醫療機構傳染鏈個案，雲林禁止探病、探視延長至5月31日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，兒童確診病例數連日增加，雲林縣已規劃5月2日起合約院所先開打6-11歲兒童疫苗接種，校園接種預計在5月陸續進行。學童若至醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長也可申請防疫照顧假，再次呼籲民眾，不論是大人或小孩，符合接種資格，有疫苗就打，才能降低感染風險，避免社區傳播與幼兒感染併發重症。

另外，由於兒童使用家用快篩較為困難，雲林縣府將建請中央評估購買唾液快篩劑供兒童使用之可行性，倘若中央可通過兒童使用唾液快篩檢測方案，縣府將積極配合，提供雲林縣居家隔離之學童於唾液快篩檢測陰性後，即可返校上課。

雲林縣衛生局補充，中央已訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件：

1、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫(警訊表徵/就醫警訊)：

(1)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；

(2)退燒後持續活動力不佳；

(3)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；

(4)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；

(5)超過12小時未進食或未解尿。

2、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫(119送醫/緊急自行就醫條件)：

(1)抽搐；

(2)意識不佳；

(3)呼吸困難或有胸凹現象；

(4)唇色發白或發紫；

(5)血氧飽和度低於94%(如家中有血氧機)；

(6)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

▲雲林縣衛生局補充，中央已訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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