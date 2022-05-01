雲林+140！確診者最小不滿1歲　家戶、職場、校園傳播鏈持續燒

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（1）日新增140例本土確診個案， 分布於西螺42例、斗六20例、虎尾、北港各12例、斗南7例、二崙6例、古坑、麥寮、水林、莿桐各5例、元長、台西、崙背各4例、林內、大埤各3例、口湖、褒忠、土庫各1例個案等18個鄉鎮市。衛生局長曾春美提醒，今日開始啟動確診個案自主回報疫調系統。

雲林縣衛生局長曾春美說明，雲林縣今日新增 140 例本土個案中，有 62 位男性、78 位女性，年齡最小不滿1歲，無症狀 27 人、輕症 113 人，截至今日居家隔離個案數目前尚在追蹤中的有 822 人，居家照護確診者已收案 471 位。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋140例，分佈於18鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾春美表示，今日有4個重點感染鏈，家戶間傳染有13例，均為家人確診後匡列篩檢確診；職場傳染有6例，經調查為職場同事確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；校園內傳染 5 例，為校園教職員工確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；另有5例則為出現症狀後就醫時篩檢出陽性確診。

▲雲林縣截至今日居家隔離個案數目前尚在追蹤中的有 822 人，居家照護確診者已收案 471 位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾春美補充說明，指揮中心已經從今日開始起啟動確診個案自主回報疫調系統，當PCR採檢陽性時會透過PCR時所留下的電話或是投保時所留下的電話傳簡訊，請確診者進入簡訊中的網址依序填報疫調資料，包含身體狀況、同住家人及上班場所等，該系統將依照填報發送處置指導訊息到公司或學校的防疫長，簡訊顯示門號0911514588。

▲雲林縣衛生局提醒，今日開始啟動確診個案自主回報疫調系統。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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