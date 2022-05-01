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綠營雲林縣議員成毒梟金主　蘇治芬邀海線參選人廟前立誓拒

▲立委蘇治芬今日邀請雲林縣民進黨提名海線參選人於北港朝天宮前，向媽祖宣示並簽名，以最高標準來要求從政同志，獲取人民的信任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立委蘇治芬今日邀請雲林縣民進黨提名海線參選人於北港朝天宮前，向媽祖宣示並簽名，以最高標準來要求從政同志，獲取人民的信任。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨籍雲林縣議員顏旭懋涉入漁船走私毒品入境案件，造成民進黨連日來外界對黨謾罵聲不斷，對於民進黨聲譽嚴重受損，立委蘇治芬今（1）日邀請雲林縣民進黨提名海線參選人於北港朝天宮前，向媽祖宣示並簽名，以最高標準來要求從政同志，獲取人民的信任。

立法委員蘇治芬今日上午偕同民進黨雲林縣黨員主委參選人林金忠、鄉鎮長李明明、張榮麗，鄉鎮長參選人張勝智、許忠富、連珮伶、張健福、陳明新以及縣議員蔡岳儒、許留賓，縣議員參選人顏嘉葦、蔡永富、蔡秋敏共同於北港朝天宮天上聖母尊前虔誠立誓。

▲立委蘇治芬今日邀請雲林縣民進黨提名海線參選人於北港朝天宮前，向媽祖宣示並簽名，以最高標準來要求從政同志，獲取人民的信任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲眾人宣讀誓言後，由立委蘇治芬第一個簽名。（圖／記者蔡佩旻攝）

「我等今後從事所有政治、競選活動，必將一本初衷，清白從政，絕不涉入黑金、毒品、暴力、賄選等不法情事，堅守民進黨成立以來所揭櫫的價值理念，決不辜負人民的重託和神明的眷顧。如有違誓，願受神明重懲、人民唾棄！此誓」

立法委員蘇治芬指出，因為顏旭懋的事件，在網路上與看到新聞媒體的報導，黨內同事都非常沮喪，這件事情對大家打擊相當大，都希望以後不要再發生這種事情，畢竟毒品是絕對碰不得，尤其是身為政治工作者更應該謹慎、守身如玉，在道德層次上應該要有更高的標準來要求自己。

蘇治芬表示：「我看大家都非常沮喪，但政治工作這條路我們還是要繼續走下去，我們也很擔心社會對我們的觀感是不是因為這個事件而有所影響，昨天經過一天的沈思，決定把大家找過來，必須團結在一起重新整理腳步，面對未來更嚴峻的挑戰」。

蘇治芬說堅信民進黨價值，身為黨員有對社會承擔的責任，做的任何事前或是言行對黨一定要有幫忙或加分，今天邀請大家在神明前面起誓，因為台灣人信仰敬天敬地敬神，在這種情況面對神明將心情表跡，未來自我要求要更嚴格，政治這條路上任務更重，不只抗中保台對抗黑金，在社會上成為好的表率，重要的是贏得人民對我們的信任，夥伴會一起共同面對社會對指責，將自己做得更好。

▲立委蘇治芬今日邀請雲林縣民進黨提名海線參選人於北港朝天宮前，向媽祖宣示並簽名，以最高標準來要求從政同志，獲取人民的信任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立委蘇治芬今日邀請雲林縣民進黨提名海線參選人於北港朝天宮前，向媽祖宣示並簽名，以最高標準來要求從政同志，獲取人民的信任。（圖／記者蔡佩旻攝）

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