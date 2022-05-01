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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與蘇治芬同框　劉建國：將組「雲林團隊」邀蘇當團長

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員劉建國獲民進黨提名爭戰下一屆雲林縣長選戰，因其為雲林縣山線立委恐受分區侷限，地方對於其海線佈局與選戰策略相當矚目，今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題之外，劉建國將組「雲林團隊」邀蘇當團長，勢必贏得選戰。

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對今日捐贈儀式有外界猜測是立委蘇治芬長期深耕海線的成績，適逢將臨選舉與立委劉建國互動受矚目，今日藉內政部長徐國勇南下也邀請立委劉建國一同出席。對破冰之說，立委蘇治芬表示，沒有破不破冰，黨決定了身為黨員，沒有二話只有一條路，團結才有力。

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立委蘇治芬表示，沒有破不破冰，黨決定了身為黨員，沒有二話只有一條路，團結才有力。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬說，捐贈復康巴士行程已歷經2年，部長很重視特別到場，劉立委長期與身心障礙朋友都很親近，而且在社會福利方面是他的強項，看到劉立委出席大家都很開心，可以跟大家更接近，大家都可以更好。蘇也提到，每個競選團隊都有他的作戰方式，策略，完全尊重劉建國，希望自己可以扮演好自己角色，全力輔選，並不一定要進入競選團隊。

針對民進黨雲林縣黨部主委選擧，蘇、劉各有人馬出選已殺紅眼，蘇治芬笑說，主委選舉是打得火熱！這對民進黨已是常態，民進黨在派系競爭或派系間黨職選舉，是家常便飯，但民進黨最有價值地方就是黨決定怎樣，砲口一致對外，不容挑戰，支持者也瞪大眼睛看你。

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立委劉建國晚了內政部長徐國勇10分鐘到場。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員劉建國比內政部長徐國勇晚了10分鐘抵達，入場前受訪針對同台破冰說法表示，沒有所謂破冰的問題，大家都是長期在關心身障朋友，我們都稱身障夥伴，這些夥伴對我們非常信任，特別感謝徐部長做牽手、媒介。

會後媒體提問對於海線基層服務部分，劉建國表示，與海線的接觸的頻繁率當然不會高於山線但也不會太低，我可以在第一線為海線的朋友打拼，爭取相關的預算都有一些成績與在地成績與鄉親做連結，鄉親對我有某種程度的認識，當然要再加緊腳步，更擴大與海線鄉親互動。

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今立委蘇治芬與劉建國難得同框，在活動中幾乎沒有互動。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉建國也說，區域立委在某種程度上確實有些受到限制，不過我相信鄉親都很清楚海線我也經常在跑，海線鄉親對我的期待、選民案件還包含相關預算的爭取等等均其來有自，其實民意代表的身份、從政的服務從不因區域所限，觸角都會持續延伸。

媒體提問海線選戰怎麼打。劉建國一開始打趣說「極機密！ 」，但接著說明，將會很慎重的邀請蘇委員等所有大家共同目標選戰的先進一同；「我心裡的構想基本上會組一個雲林團隊，就是為雲林打拼為雲林各階層，就像今天一樣大家各司其職，團隊先組成起來，我也很慎重的誠意邀請蘇治芬委員當團隊的團長，我會找個機會特地慎重邀請，她如果願意來做團長我相信大家要共同努力大拼的目標指日可待」。

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員劉建國表示，構想組一個雲林團隊，將邀請蘇治芬當團長。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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