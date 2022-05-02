兒童接種新冠疫苗「學校診所不同調」　家長霧煞煞

▲高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央開放今（2）日起開打6-11歲兒童接種新冠疫苗，雲林校園接種在調查表發送後7日考慮期才回收，預計5/10起陸續安排校園集體施打，而醫療院所公告最快今日下午開放預約施打，未來家長帶學童施打疫曲時，須攜帶健保卡及學校意願調查表（施打後由院所回收）。但有家長反映，學校又要求在醫院施打調查表也要由學校回收，讓人無所適從。

兒童莫德納疫苗今日起可開始接種，家長除了面臨孩子在打與不打之間考量問題之外，針對配合施打流程根本無所適從。一名陳姓家長表示，學校上週發出「莫德納 COVID-19疫苗6-17歲接種須知及評估暨意願書」時，向家長說明表示，無論是否在學校施打，均要將單據繳回學校造冊。

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雲林縣政府教育處表示，各校除了滿12歲之學童外已於上週發出意願書，請家長簽回後彙整，5/5統計意願人數，除5/9前提供轄區衛生所安排後續接種作業之外，各校調查後5/9也需要填報系統回報全校人數、同意集中接種人數、家長自行帶往醫療院所接種人數、不同意施打人數資訊。

但另一方面，診所又告訴家長，若到診所施打疫苗，調查表將要由診所回收，與學校的說法不同，讓家長霧煞煞。

記者經詢問多家醫療院所，均表示如家長欲帶孩子前往接種疫苗，則須將學校所發之調查表填妥後攜帶前往，接種疫苗後調查表由診所回收。王姓家長受訪表示，雖暫時不考慮讓小孩施打疫苗，主要害怕莫德納藥劑副作用較強目前先觀望，看到目前學校、診所不同調的做法，真的只能搖頭，但要是急著打的家長勢必以繳回診所優先。

斗六鎮南國小校長梁博雍說，學校上週發出700張接種意願書，目前還未回收單張，9日回收後會再綜整回報教育處造冊，若已有家長先帶小朋友去診所接種莫德納疫苗，同意書需先交給診所的話，可繳與正本相符的影本給學校。

西螺安定國小校長洪孟真則看法不同，上週發出127張接種意願書，目前家長都在考慮期，至於意願書有診所需回收狀況，教育處並未有相關做法說明，期能提供一個統一回報的做法，讓校方能有依據辦理。

▲莫德納 COVID-19疫苗6-17歲接種須知及評估暨意願書。（圖／記者蔡佩旻攝）

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