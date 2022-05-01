本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

▲今天本土生新增1838例確診，再創單日新高紀錄，圖為之前校園清消畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也同樣快速增加，根據教育部今（1日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再暴增1841例確診，除3例為境外生，其餘1838例都是本土學生，再度刷新單日新高紀錄，連續三天確診超過1500例，本土生累計確診總數接近1.4萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1437所園校停課，較昨天增加20所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天1萬2150例，今天來到1萬3988例，總數接近1.4萬例，單日新增1838例，再創單日新高紀錄，連續三天增加超過1500例，838例當中，包括大專校院新增365例、高中237例、國中188例、小學生730例、幼兒園318例，國小為連續5天確診超過5百人；境外生部分，今天新增3例個案，都是境外大專生，確診總數來到742例。

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▲今天本土生單日新增1838例確診，再創單日新高紀錄。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1437所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加20所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有255所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園126所、國小97校、國中 16校、高級中等學校12校、大專校院4校；另有1182所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園336所、國小 466校、國中161校、高級中等學校 154校、大專校院65校。

