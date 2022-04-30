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顏旭懋涉毒遭民進黨除籍　劉建國：非「好央甲團隊」成員

▲▼ 雲林縣議員顏旭懋提供1500萬走私安毒入境，屏檢今起訴。（圖／翻拍顏旭懋臉書）

▲雲林縣議員顏旭懋。（資料照／翻拍顏旭懋臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨籍雲林縣議員顏旭懋涉毒品案，29日屏東地檢署偵結起訴求處無期徒刑，民進黨雲林縣黨部漏夜舉行執委會、評委會，決議開除顏旭懋黨籍，同時喪失縣議員黨內提名登記資格。另對外傳顏旭懋曾為民進黨雲林縣長參選人劉建國「好央甲團隊」成員，劉建國辦公室30日發出聲明否認，並批國民黨以不實謠言毀謗。

好央甲服務團隊執行長許百芳表示，好央甲團隊一路走來秉持者服務優先、謙卑學習、謀人民福祉、創造雲林的理念價值前進，今日卻遭受國民黨不實謠言毀謗，在此重申顏旭懋並非好央甲團隊成員，以正視聽以捍衛團隊名譽，要求國民黨立即道歉並撤下所有網路傳播訊息。

許百芳指出，清廉端正不從事任何違法行為，是任何一位民選的公職人員最基本要遵守的，國家與人民不會容許任何一位民選公職人員從事販毒、暴力、賄選、收賄、性侵、酒駕等違法行徑，不管是議員販毒或是張縣長胞兄特權打疫苗，雲林縣長張麗善胞弟「農業經營」名義違法濫墾濫伐，竊占國土地，只要違法都應嚴懲。

許百芳指出，屏東地檢署在去年12月偵辦漁船走私安非他命毒品案件，就已將顏旭懋先生列為共犯收押，國民黨當時並沒有提到劉建國立委與好央甲團隊，為何在民進黨徵召劉建國立委參選雲林縣長後，才來黑白講顏旭懋是好央甲成員，又說是劉建國親信，這樣的毀謗劉建國與本團隊名聲，國民黨此舉司馬昭之心人人皆知，一切都是為了張麗善選縣長而鋪路，然這一系列的抹黑是受誰指使，背後藏鏡人又是誰？如此惡劣行徑的傳播方式讓人深感不恥，團隊將立即提告，揪出幕後藏鏡人。

此外，民進黨雲林縣黨部發布新聞稿表示，昨晚十點召開縣執、評委會，決議立即開除顏旭懋黨籍，取消下屆（20屆）縣議員黨內提名登記資格；縣黨部主委江宗保強調，民進黨對毒品零容忍，黨員涉毒絕不寬貸，一律採最嚴厲處分。

針對部分有心人士刻意誤導顔旭懋為民進黨下屆雲林縣議員提名參選人，藉此攻擊抺黑民進黨，黨部主委江宗保強調，民進黨對於黨公職人員提名都採取高道德標準，年底村里長、鄉鎮市代表、議員選舉提名作業，仍由縣黨部針對登記的40多名黨員同志進行各項資格審查中，還沒有報請黨中央核備，還未完成提名程序，所謂「顏旭懋為黨提名議員參選人」是惡劣的政治操弄，企圖用抺黑來謀取不當政治利益，請有心人立即停止散播這項不實訊息，黨部不排除對惡意散播不實訊息者提告。 

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