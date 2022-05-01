關心台南下營夜市復業　黃偉哲：持續輔導業者申請許可

▲台南下營夜市1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察，期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營夜市因發生自治會成員與攤商衝突事件，加上尚未申請許可，下營區公所於4月14日公告禁止設攤，後續市府派員輔導下營夜市積極重組自治會、整頓管理制度並提出復業改善計畫，經審核後同意於1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察。

市長黃偉哲1日晚特地前往下營夜市視察營業狀況，並表示夜市攤商要經營並不容易，當地民眾少了夜市也覺得不方便，因此市府盡速把協調工作做好，讓下營夜市於1日重新開張，他期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。

黃偉哲說，下營夜市屬台南市列管夜市，至今已營業30餘年，是當地居民生活的一部分，特別感謝上帝廟同業借出第三停車場及夜市協調籌備會的努力，目前自治會籌備會已完成幹部改選，很開心看見今天有很多攤商朋友來擺攤，居民也陸續前來消費，希望下營夜市能再次找回過去的盛況。台南市議員陳秋宏也親自到場表達關心。

市場處長陳豪吉表示，依據台南市攤販管理自治條例規定，集合攤販應申請許可，市場處已於3月份稽查時依該條例進行裁罰並通知改善，後續將持續追蹤輔導該夜市經營團隊提出相關資料申請許可，期許未來在新立自治會的帶領下，在組織經營、環境及交通管理、防疫作業等方面皆能更加完善，讓大家能安心愉快迺夜市。

市場處進一步表示，民眾及夜市攤商均應做好各項防疫措施，鼓勵攤商施打三劑疫苗，並落實攤商衛生及環境消毒措施，以降低感染風險，市府在今年度1月起開啟夜市防疫稽查，督促各夜市落實防疫作為，目前各夜市皆積極配合。

為振興攤商經濟，市場處與觀旅局於5月聯合辦理「夜市金大FUN送」摸彩活動，來台南旅遊住宿民眾可參與活動，抽中夜市金的民眾可在5處指定夜市(大東、花園、武聖、新成功、新永華)消費，歡迎大家揪親朋好友一起來台南旅遊住宿迺夜市。