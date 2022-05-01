　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關心台南下營夜市復業　黃偉哲：持續輔導業者申請許可

▲台南下營夜市1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察，期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南下營夜市1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察，期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營夜市因發生自治會成員與攤商衝突事件，加上尚未申請許可，下營區公所於4月14日公告禁止設攤，後續市府派員輔導下營夜市積極重組自治會、整頓管理制度並提出復業改善計畫，經審核後同意於1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察。

市長黃偉哲1日晚特地前往下營夜市視察營業狀況，並表示夜市攤商要經營並不容易，當地民眾少了夜市也覺得不方便，因此市府盡速把協調工作做好，讓下營夜市於1日重新開張，他期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。

▲台南下營夜市1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察，期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，下營夜市屬台南市列管夜市，至今已營業30餘年，是當地居民生活的一部分，特別感謝上帝廟同業借出第三停車場及夜市協調籌備會的努力，目前自治會籌備會已完成幹部改選，很開心看見今天有很多攤商朋友來擺攤，居民也陸續前來消費，希望下營夜市能再次找回過去的盛況。台南市議員陳秋宏也親自到場表達關心。

市場處長陳豪吉表示，依據台南市攤販管理自治條例規定，集合攤販應申請許可，市場處已於3月份稽查時依該條例進行裁罰並通知改善，後續將持續追蹤輔導該夜市經營團隊提出相關資料申請許可，期許未來在新立自治會的帶領下，在組織經營、環境及交通管理、防疫作業等方面皆能更加完善，讓大家能安心愉快迺夜市。

▲台南下營夜市1日復業，市長黃偉哲晚上親自前往視察，期盼下營區居民做好防疫措施、戴好口罩，繼續健康開心的逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市場處進一步表示，民眾及夜市攤商均應做好各項防疫措施，鼓勵攤商施打三劑疫苗，並落實攤商衛生及環境消毒措施，以降低感染風險，市府在今年度1月起開啟夜市防疫稽查，督促各夜市落實防疫作為，目前各夜市皆積極配合。

為振興攤商經濟，市場處與觀旅局於5月聯合辦理「夜市金大FUN送」摸彩活動，來台南旅遊住宿民眾可參與活動，抽中夜市金的民眾可在5處指定夜市(大東、花園、武聖、新成功、新永華)消費，歡迎大家揪親朋好友一起來台南旅遊住宿迺夜市。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
鹹酥雞點蔬菜吃起來較健康？營養師揭真相
超人氣實況主拒「表演揉胸部」　帳號疑遭檢舉Ban7天
阿Sa家窮仍要燙髮　長大才知「爸掏的錢哪裡來」哭了
混血網紅逃離上海！怒揭「當地真實慘況」：讓人吃驚
男確診隔天死亡「生前胃大量出血」　預立遺囑不插管
賓士車內「男女躺平」　警破窗一聲巨響！結局尷尬了
獨／男釣魚失蹤證實身亡　今溪中尋獲遺體
老公遭疑虐貓「私訊被灌爆」　袁艾菲洩私密片揭真相
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關心台南下營夜市復業　黃偉哲：持續輔導業者申請許可

獨／男大甲溪釣魚未歸家屬急尋　今溪中尋獲遺體

桃園加快居隔通知「已補發1萬7千份」　呼籲先快篩再做PCR

苗栗縣水利處「3名員工確診」　啟動疫調匡列採檢及清消

勞動連假不歇息　台南做工行善團行善做工慶「五一」

竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

桃園圓夢愛心關懷協會第100場圓夢列車　開往台東捐贈救護車

基隆長照住民昨快篩陽今病逝　議員質疑應變速度太慢

新北石門乾華國小深耕食農　9扶輪社打造蚓菜共生農園

綠營雲林縣議員成毒梟金主　蘇治芬邀海線參選人廟前立誓拒

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

王思佳憶夜店瞎事蹟「廁所打架進警局」　沒排隊「報通關密語」遭安管白眼：去排隊！

關心台南下營夜市復業　黃偉哲：持續輔導業者申請許可

獨／男大甲溪釣魚未歸家屬急尋　今溪中尋獲遺體

桃園加快居隔通知「已補發1萬7千份」　呼籲先快篩再做PCR

苗栗縣水利處「3名員工確診」　啟動疫調匡列採檢及清消

勞動連假不歇息　台南做工行善團行善做工慶「五一」

竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

桃園圓夢愛心關懷協會第100場圓夢列車　開往台東捐贈救護車

基隆長照住民昨快篩陽今病逝　議員質疑應變速度太慢

新北石門乾華國小深耕食農　9扶輪社打造蚓菜共生農園

綠營雲林縣議員成毒梟金主　蘇治芬邀海線參選人廟前立誓拒

G6決勝期慘被棄用　灰狼羅素：我很生氣

51歲洪欣遭酸「臉腫、身材發福」！　爽曬零修圖真實狀態被讚爆

舒子晨放閃替男友慶生！　曝甜蜜「老夫老妻」合照：下禮拜換我

鹹酥雞點蔬菜吃起來較健康？營養師揭「殘酷真相」：這是陷阱

標準在哪？魔理花拒噁粉「表演揉胸部」　轉頭帳號疑遭檢舉Ban7天

「與病毒共存」是選舉考量？　蔣萬安：不解指揮中心政策一日三變

跨宗教援助4萬烏克蘭難民　慈濟與天主教靈醫會展開合作

關心台南下營夜市復業　黃偉哲：持續輔導業者申請許可

江宏傑講故事「小羊看手認媽」　女兒突反駁他傻住：真的沒法回答

福斯Arteon新年式最多漲7萬！新增「R-Line」雙車型205.8萬起開賣

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

地方熱門新聞

台鐵今停駛！全台首發3007車次06：08開車

獨／釣魚未歸家屬急尋　溪中尋獲遺體

嘉義老翁送醫不治　身上多處外傷

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

基隆長照住民快篩陽病逝　議員質疑市府反應慢

苗栗水利處3員工確診　啟動疫調匡列及清消

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

台鐵五一停駛　屏東監理站開5條類火車疏運

雲林縣議員成毒梟金主　蘇治芬邀海線參選人媽祖廟前立誓

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

歷經封路13年　南橫公路終於全線通車

台南做工行善團行善做工慶「五一」

第一條會呼吸的運河在台南

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團行善做工慶「五一」

台南做工行善團行善做工慶「五一」

台南市勞工局做工行善團，行「繕」不分節慶日，在屬於自己的日子「五一勞動節」，繼續賣力為弱勢族群修屋，1日志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。

房貸還沒付！24歲神人1招「翻倍爽進帳1000萬」

房貸還沒付！24歲神人1招「翻倍爽進帳1000萬」

台南+321　明天連3天緊急新增2快篩站

台南+321　明天連3天緊急新增2快篩站

第一條會呼吸的運河在台南

第一條會呼吸的運河在台南

台南環保局取締機車噪音也揪排氣超標

台南環保局取締機車噪音也揪排氣超標

關鍵字：

台南下營夜市復業黃偉哲溝通

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

交友App約妹子當真愛！他「慘染上愛滋」崩潰報警

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面