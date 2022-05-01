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結合遠端智控微氣泡溶氧科技　第一條會呼吸的運河在台南

▲第一條會呼吸的運河在台南，民生截流站設置「遠端智控微氣泡溶氧系統」，提高運河含氧量改善水質，提供魚群穩定生活空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第一條會呼吸的運河在台南，民生截流站設置「遠端智控微氣泡溶氧系統」，提高運河含氧量改善水質，提供魚群穩定生活空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善運河水質，提供市民親水生態、人文歷史及活化運河光流域環境，台南市長黃偉哲向中央爭取經費，其中水質改善部分獲環保署補助330萬元經費，4月於民生截流站設置10台「遠端智控微氣泡溶氧系統」，率先導入國內自主研發高效能水質溶氧改善系統，藉由提高運河含氧量改善水質，提供魚群穩定生活空間。

水利局表示，遠端智控微氣泡曝氣系統」結合水質溶氧連續偵測、雲端連線智慧控制、微氣泡高效曝氣設備，可偵測運河水質溶氧現況，於溶氧不足時啟動微氣泡高效曝氣設備，緊急補充運河溶氧，減緩水質惡化情形。經委託專業團隊測試，自曝氣系統正式運轉起，其系統周圍幾乎無缺氧情形，30公尺內溶氧可達3 mg/L以上，且曝氣時會吸引魚群聚集現象，提供生物良好棲息地及魚庇環境，成為全台第一條會自己呼吸的運河。

▲第一條會呼吸的運河在台南，民生截流站設置「遠端智控微氣泡溶氧系統」，提高運河含氧量改善水質，提供魚群穩定生活空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局進一步表示，目前已優先針對盲段間鄰近水域進行曝氣增氧試驗，後續將評估於中正截流站加佈曝氣系統，以減少運河缺氧及擴大魚群庇護區域，並視驗證成效爭取中央經費持續增加曝氣設備佈設點位，以改善運河水質，讓更多人可以來台南體驗百年運河之美。

黃偉哲市長最後表示，市府將持續爭取經費辦理運河沿岸污水截流等工程，以期改善安平運河水質、減少運河污染源，使其水質穩定不再惡化，讓台南運河逐漸轉型成為城市觀光遊憩亮點區域，也讓台南運河周邊的發展前景精彩可期。

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