台南+321！因應疫情「流感化」　明天連3天緊急新增2快篩站

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1日宣布確診個案新增321名，包含158例男性個案、163例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月25日至29日，當中93例為無症狀感染。

▲與確診者同匡居家隔離路「出關」的台南市長黃偉哲，公布台十新增個案321名，請確診者的密切接觸者利用台南2日起開設的篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，321名個案中有38位為經匡列為居家隔離者採檢後確診、13人為親友接觸個案、1位為職場接觸個案；另有269名疫調中個案。

台南市衛生局長許以霖指出，若民眾為確診者的密切接觸者，2日起至4日連續3日，每日上午9時至12時，請佩戴口罩、持身分證及健保卡前往台南市開設的2處快篩站進行篩檢，地點為新化體育公園（新化區公園路110號）和松柏育樂中心（南區南門路263號）。

台南市藥師公會吳振名理事長建議，市民於疫情期間可常備含乙醯胺酚成分之解熱止痛藥、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計與血氧計、維生素B、C等藥品及保健品；並養成預防COVID-19四步驟好習慣，服用維他命提升免疫力、勤洗手、保持社交距離、戴口罩。