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台南維護環境　環保局取締機車噪音也揪排氣超標

▲台南市環保局表示，今年起噪音攔檢將不定期加驗排氣，不合格將逕行告發，以維護周遭安寧及空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局表示，今年起噪音攔檢將不定期加驗排氣，不合格將逕行告發，以維護周遭安寧及空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

機車車主耍酷改裝排氣管，造成分貝數超標外也可能帶來空氣污染，台南市環保局2021年底執行路邊機車噪音攔檢，其中4場次驗噪音外也增驗排氣有無超標，檢驗結果顯示，噪音超標的機車裡，約2成排氣也不合格。

環保局表示，今年起噪音攔檢將不定期加驗排氣，不合格將逕行告發，以維護周遭安寧及空氣品質。

機車排氣管改裝常會拔除消音器，有時欲提高轉速的馬力，連觸媒轉化器也一併拔除，以致排放的一氧化碳、碳氫化合化物濃度上升，在2021年底聯合環警監攔檢時，其中4場次對噪音超標的機車加驗排氣，總計41輛排氣管改裝機車分貝數超標，其中9輛排氣也不符排放標準，不合格率高達22％。

▲台南市環保局表示，今年起噪音攔檢將不定期加驗排氣，不合格將逕行告發，以維護周遭安寧及空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，汽機車出廠時為了環保，在廢氣排放、分貝及油耗等都必須檢驗合格才能販售，但少數車主為了酷炫、美觀改裝排氣管，造成分貝數超標、污染空氣品質，環警監聯合擴大執法，以遏阻不當改裝，車主勿心存僥倖，一次吃兩張罰單，得不償失。

環保局指出，9輛排氣不符合排放標準的機車，車齡從2年到9年不等。雖然機車出廠滿5年才須定檢，但凡經不定期攔檢，一氧化碳、碳氫化合物超標，一樣會依空污法第36條規定，移動污染源排放空氣污染物，應符合排放標準，超標處1500元罰鍰。

▲台南市環保局表示，今年起噪音攔檢將不定期加驗排氣，不合格將逕行告發，以維護周遭安寧及空氣品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，機車車主改裝排氣管，如果噪音分貝數、排氣都超標，兩樣違規都會被告發處罰，分貝數超標違反噪音管制法處以1800元以上罰鍰，排氣超標違反空污法處1500元以上罰鍰。罰款外並通知限期改善，屆期仍未改者，按次處罰。請車主勿改裝排氣管，避免擾鄰、衍生空污，更不要與荷包過不去。

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