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勞動連假不歇息　台南做工行善團行善做工慶「五一」

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局做工行善團，行「繕」不分節慶日，在屬於自己的日子「五一勞動節」，繼續賣力為弱勢族群修屋，1日志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區修繕在1日全部完工，案家滿心的感謝溢於言表。志工們秉持著黃偉哲市長最暖心的「希望家園」施政理念一起打拼努力，其中榮獲2022年度勞動部全國模範勞工殊榮的電氣工會蘇竣明志工；台南市電氣業職業工會杜文寶理事長，以及台南市木工業職業工會李錦川理事皆為今年台灣總工會全國模範勞工；榮獲2022年度台南市模範勞工的電氣工會陳順安志工、木工工會蘇旭明志工、油漆工會黃俊仁、黃至陞也都在今日出勤行善未曾停歇，為給予弱勢族群擁有遮風避雨家園的使命努力著，也為今年的五一勞動節賦予非凡的意義。

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於安南區海中街的鄭姓案主，育有兩名子女，案妻每隔一段時間需要住院化療，案主須照料妻子和子女，家庭經濟狀況不佳，一家人居住在屋齡50年的老宅，屋瓦已嚴重破損和漏水、門窗多處損壞，案家限於經濟因素無力自行修繕。日前在「做工行善團」志工團隊協助下，已完成老舊屋瓦拆除，環保局北門區清潔隊也協助處理廢棄物。志工陸續接力，金屬工會完成屋頂新建鐵皮；電氣志工完成電線配置、照明及化糞池；木工工會完成臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板；正懿企業有限公司安裝高級木門；鋁製志工完成鋁門窗安置。今日由電氣及油漆志工接棒進行燈具、衛浴安裝及牆壁油漆粉刷等施工，修繕作業終於大功告成，案家非常感謝勞工局及志工們的努力，為其帶來舒適的溫馨住所。

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於關廟區新埔三街56歲黃姓身心障礙者， 10多年前因中風關係導致行動不便，持有中度肢體障礙證明，並為社會局列冊低收入戶，每月僅仰賴1萬多元社福津貼過活。案主居住處原為藤椅工廠停工荒置之鐵皮屋住所，案父生前購賣其權力後所遺留。鐵皮住所年久老舊漏水，地面坑洞不平，屋內昏暗破舊，勞工局「有情有疼心ㄟ厝」接獲通報即刻展開修繕評估工作，已由泥水工會志工完成屋內地面水泥補修施工，今日則由電氣工會志工進行電線配置施工；木工志工也從二手家具倉庫載運整理好之木製沙發、茶几、衣櫥、椅子等家具要來送給案家，志工們彼此接力服務，期為黃姓身障者改善宜居的住所。而1日為此案家服務的其中一位志工蘇竣明本人，今年榮獲勞動部全國模範勞工，其母劉阿娥女士今年亦獲選為台南市勞工模範母親。蘇竣明4月30日陪同母親領獎，1日則帶著兒子蘇揚智（25歲 到關廟修繕案家一起做志工，在五一勞動節的日子更添溫馨。

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台 南市「做工行善團」志工每週末不惜放下休息時間，馬不停蹄前往各地接力修繕住宅，只為幫助更多弱勢家庭改善居住環境。而志工們不僅會修房子也會修理家具，許多二手家具在木工志工們的巧手下重生，在油漆志工的揮灑下發光，在志協志工們的合作下安置。在五一勞動節的今日，勞工局王鑫基局長也特別前來二手家具倉庫嘉許為公益辛勤付出的木工志工，王局長感謝夥伴們犧牲假期賦予二手家具新生命，也讓這些家具有機會幫助到更多需要的家庭，使五一勞動節更具獨特的意義。

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月27日正懿企業有限公司協助學甲區修繕戶浴室拉門安裝施工，28日 泥水工會志工進行安南區長溪路修繕戶浴室磁磚拆除及防水施工。勞工局王鑫基局長表示，目前修繕案持續進行著，安南區海中街修繕1日完工，累計已完成176戶弱勢家庭房屋修繕。而學甲區、關廟區、柳營區及安南區長溪路也馬不停蹄進行中，近日亦前往多處進行場勘。

▲台南市勞工局做工行善團，「五一勞動節」仍繼續賣力為弱勢族群修屋，志工夥伴兵分三路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，及前往二手家具倉庫進行家具整修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工，不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的模範。也感謝民間許多事業單位、工會團體，甚至個人捐助，有錢出錢、有力出力，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

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勞動連假歇息台南做工行善

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