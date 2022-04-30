街友防疫不鬆懈 台南備妥快篩、提供定點沐浴車

▲台南市政府29日啟動加強防疫保護措施，優先關懷台南市中高危機的獨居長輩、身心障礙者及街友等約3000名弱勢民眾防疫需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情升溫，為保障弱勢民眾健康，台南市政府29日啟動加強防疫保護措施，優先關懷台南市中高危機的獨居長輩、身心障礙者及街友等約3000名弱勢民眾，市府已備好10萬片口罩，由市府團隊陸續發送，同步加強關懷服務，全面保護弱勢族群。

針對街友防疫工作，社會局已安排每日定點沐浴車，提供街友盥洗並量測體溫，叮嚀街友注重身體清潔，以減少病毒感染；另也針對列冊街友備妥快篩試劑，將協助有疑慮者進行篩檢，一旦發現確診者立即聯繫衛生局進行隔離治療；若街友需居家隔離，社會局也已備妥床位20床，並結合餐飲業者進行送餐，以確保街友安全健康。

台南市長黃偉哲表示，2021年三級警戒開始，即指示社會局對街友關懷訪視不間斷，由台南市社會局各區社會福利服務中心、台南市街友服務委辦單位慈聯基金會等社工人員，每日為街友量測體溫並宣導防疫。

社會局表示，目前本市列冊街友共計226人，對於街友發送口罩部分，自2021年5月17日起至2022年4月22日已累計出動社工共1660人次、已訪視14101人次、發放口罩24104片，同時也規勸街友配合防疫措施及接受安置，街友接受安置前，均需進行採檢陰性，全力防止防疫漏洞。

黃偉哲市長表示，市府將持續安排並鼓勵街友接受篩檢、施打疫苗，全力守護街友及全體市民的健康。市長也請民眾若發現有急需協助的街友，可主動撥打1999市民專線進行通報，或洽社會局12區社會福利服務中心，社會局會立即提供必要協助。