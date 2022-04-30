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首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

▲▼ 食藥署通過首款家用唾液快篩EUA。（圖／翻攝食藥署網站）

▲食藥署通過首款家用唾液快篩EUA。（圖／翻攝食藥署網站）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情延燒，朝野立委近日紛紛喊話開放唾液快篩，讓民眾不必再承受「戳鼻」之苦，中央疫情指揮中心宣布，29日國內首款唾液快篩審核過關。對此，新北市長侯友宜30日上午受訪說，只要是便宜、方便、準確度高，民眾當然期待唾液快篩，最重要還是要通過中央審核。

侯友宜今天上午出席新北天際影展暨紀錄片主題週開幕記者會後受訪表示，只要是便宜、方便、準確度高、經過專家允許，唾液快篩當然是民眾所期待的，也是使用起來方便的，最重要還是要通過中央審核單位，「只要通過大家使用無虞，我們一定會按照標準做好後面相關配套處理」。

此外，針對前疾管局長蘇益仁投書媒體表示，目前染疫患者高達99.6%均為輕症，居隔政策應更為放寬，可比照雙北首長提出的0+7天政策，並建議指揮中心應思考，將新冠肺炎從第5類法定傳染病，降至如流感重症的第4類法定傳染病，避免防疫體系崩潰。

侯友宜說，其實這就是未來要走的路，所以他一直說居隔要趕快轉型，因為必須保有醫療量能去面對中重症，轉型過程中要不斷穩定佈局，除了「3+4」以外，也必須從被動式管理變成主動式管理，確保公衛體系量能，每個縣市狀況不一樣，而新北市願意帶頭來做，很多專家呼籲與其作法一致，現靜候中央審核。

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