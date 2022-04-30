專責醫療處所是「塔綠班禁忌」？　連勝文創1新名詞：這樣我OK

▲連勝文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內單日本土新冠肺炎確診數屢創新高，針對蔡政府的防疫作為，國民黨副主席連勝文批評其出發點是政治考量，要大家「自主應變」，感覺就是要人自生自滅，充滿諷刺。連勝文贊同成立專責醫療處所，但卻認為觸犯塔綠班禁忌；他酸，若民進黨怕因此被類比成大陸的方艙醫院，乾脆就叫「新台灣防疫模式示範中心」，反正民進黨最厲害就是創造一堆自愚愚人的名詞。

連勝文30日上午在臉書表示，在沒有事先部署及縝密規劃的情況下，當權者在極短的時間內即決定台灣要與病毒共存，所以才會發生沒疫苗、沒篩劑甚至沒病床的糟糕情況，而民進黨大官叫大家凡事「自主應變」，感覺上就是要大家自生自滅，這真是充滿諷刺意味的一句話。

連勝文說，他高度懷疑民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，即倉促決定要與病毒共存，出發點還是政治考量，也就是害怕疫情會變成影響年底選舉的變數，衝擊民進黨選情，所以乾脆快刀斬亂麻，讓疫情現在先爆發，等到年底選舉時疫情趨緩，一方面可以排除對其選情的負面效應，另一方面還可以繼續吹捧自己抗疫成功的神話。

「但台灣百姓要為民進黨政治考量，所做出的倉促決定，付出多少代價？」連勝文表示，以政府要求確診者自主回報的規定為例，就讓他充滿困惑，若很多染疫者是無症狀，在沒有任何快篩的要求下，可能根本不知道自己染病，這樣要如何自主回報？

「而有些染病者，即便有症狀，但基於各種原因也沒有主動回報，也沒有據實匡列接觸者，而這些染疫者持續在社區中活動，豈不是造成其他民眾更大的風險？我真不知道這倒底是基於什麼樣的科學根據，所決定的作法？」

對於日前亞東紀念醫院急診醫學部主任蔡光超在演講中，呼籲政府盡速成立專責醫院，並擴大該專責醫療院所的醫療量能，連勝文表達非常認同；連說，台灣事實上已有部分專責的醫院，但根據蔡光超指出，這些專責的醫院已經面臨醫療量能緊繃，甚至有可能在很短的時間內，因確診案例過多而崩潰。

「但問題是，當權者一旦想到要擴大成立專責醫療處所，就可能被類比成大陸的方艙醫院，這正是民進黨及塔綠班的禁忌！硬拗了這麼久，現在怎麼可以自我打臉？」

連勝文認為，與其讓很多不幸染疫者待在家中惶恐不安，甚至在極短的時間內由輕症轉為重症，況且一般民眾並不具備判斷輕症與重症的能力，因此若能夠提供民眾迅速的醫療協助，這應該是保護民眾生命安全最有效的方式吧。

連勝文酸，如果民進黨真的害怕外界會把台灣類似作法比擬成大陸方艙醫院，那乾脆就叫「新台灣防疫模式示範中心」，反正民進黨最厲害就是創造一堆自愚愚人的名詞，只要能夠幫到社會大眾，就讓民進黨自high也OK。

連勝文也說，實在很難想像台灣若真的有20％、甚至更多的人不幸確診，到底會對社會產生多大衝擊？在當權者充滿私利算計的情況下，我們真的只能祈求上帝，保佑大家身體健康。