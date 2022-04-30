力求沿岸居民安心　水利署第七河川局於台南三爺溪勤演練防汛

▲經濟部水利署第七河川局進行台南仁德區三爺溪中下游治理工程，並針對三爺溪水位暴漲、水流湍急，既有邊坡發生滑動等各種假設情境，進行防汛演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



時序即將進入汛期，水利署第七河川局3月底開始，即陸續進行台南仁德區三爺溪中下游治理工程（後壁厝排水口至文賢排水出口工地）聯合防汛演練，針對「三爺溪水位暴漲、水流湍急，既有邊坡發生滑動」等各種假設情境，逐一排除進行防汛演練，加強熟悉防汛作業、應變突發狀況，保障沿岸居民生命財產安全。

經濟部水利署於前瞻基礎建設計畫推動三爺溪排水系統整體改善，預計整治三爺溪中下游河道長度約2公里，第七河川局與第六河川局等單位攜手合作，期有效改善台南市永康、仁德地區的水患問題，預計於2022年11月底完工。

第七河川局辦理「三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)」，該三項工程透過擴大通洪斷面、增加堤頂高度等方式，來達到25年重現期洪水量不溢堤之防洪保護標準，同時保留既有護岸結構良好部分，再予加強，並撙節公帑。





因應5月汛期來臨前，第七河川局更提早於3月開始，加強督促各施工廠商確實按照防汛計畫成立「防汛搶險隊」，全面清查防汛缺口、清除河道內便道土方、佈設防汛器材等各項整備工作；為此，經濟部水利署特別派員至現場進行重點防汛工程督導，力求做好防汛萬全準備。

施工團隊除完成工地聯合防汛演練外，各項防汛整備工具及材料，包括防汛太空包、排水便道清除土方、防汛塊石方及怪手等，皆已整備完成，另外，在5月至11月汛期期間，將隨時針對工地現況進行防汛整備及材料機具調配，讓沿岸居民安心度過汛期。