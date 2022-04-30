藥局快篩劑實名制排人龍　雲林警友會採購供地方警員應急

▲臺西警分局因轄區藥局開賣家用快篩試劑，出動警力幾強維持交通與動線安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情急速上升，家用快篩試劑自4月28日開放民眾實名制購買，雲林臺西警分局規劃轄內特約藥局安全維護勤務，加強轄內藥局巡邏、守望及維護秩序、突發狀況處置，警方也與藥局建立溝通管道建議適當動線規劃。警友會與警友站認為警員也有篩檢需求，協助採購篩劑提供虎尾、臺西警分局警員應急。

▲臺西警分局因轄區藥局開賣家用快篩試劑，出動警力幾強維持交通與動線安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

除民眾有自購快篩需求外，雲林縣警察之友會理事長吳政憲及臺西警友辦事處主任吳祥斌表示，警察同仁們須協助查處違反防疫規定、支援關懷外籍人士居家隔離等工作，在執勤時面對不特定民眾，染疫風險高於一般人的情況下，為了讓警察同仁因應後續「篩檢」需求、「以篩代隔」等措施並即時了解接觸風險，協助採購快篩試劑供虎尾分局及臺西分局同仁應急使用。

▲臺西警友辦事處主任吳祥斌同時也是芳源畜牧場負責人，其樂善好施與長期貢獻社會資源均不遺餘力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局長黃念生表示 ，自快篩試劑販售實名制措施上路，為維護排隊民眾秩序，警分局規劃警力以小區域巡邏方式執行藥局巡守勤務，讓藥局及排隊民眾更加心安，目前藥局購買快篩劑秩序良好，警方特別感謝警友會理事長吳政憲及辦事處主任吳祥斌在疫情期間提供警察同仁快篩試劑，讓執勤同仁在面對疫情嚴峻的同時，不致擔心防疫物資匱乏 並期勉同仁做好治安、交通維護及為民服務工作，讓民眾安居樂業。

▲雲林縣警察之友會理事長吳政憲是元長鄉元進莊企業第2代負責人，秉持著「良好社會治安是不可或缺」，而積極投入警友工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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