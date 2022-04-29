等輝瑞BNT影響打莫德納意願？　侯友宜：選擇最好的疫苗給孩子

▲侯友宜日前視察新北快篩試劑製造廠商。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／新北報導

行政院28日表示，輝瑞BNT疫苗簽約在即，預計有400萬劑，包括兒童疫苗220萬劑及成人疫苗180萬劑，最快5月中到貨。新北市長侯友宜29日受訪說，一定要選擇最好的疫苗給孩子施打，相信家長有很多的資訊，讓孩子健康成長才是政府應盡的責任。

侯友宜今天上午出席新北市COVID-19關懷中心專線志工教育訓練活動會後受訪說，給孩子打疫苗一定要選擇最好的疫苗來施打，讓孩子們能夠健康成長，這才是政府應盡的責任；至於輝瑞BNT即將到貨是否可能影響施打莫德納疫苗的意願，侯說，相信家長有很多的資訊，中央也有提供相關資訊，期待用最好的疫苗幫孩子施打，確保他們的健康。

侯友宜表示，新北市對於兒童打疫苗執行端都已經準備好了，中央是要疫苗進來，最近有宣布BNT疫苗下月中旬進來，他一直呼籲要選擇最好的疫苗，要好好照顧孩子，希望中央如果有更好的疫苗、更快速進來，可以讓孩子獲得更多保護。

此外，對於台北市宣布5月15日以前暫緩辦理台北市學校畢業旅行等校外教學，而國高中校慶仍可辦理，但不開放校外人士參加。侯友宜僅說，新北市政府針對所有相關活動，學校和教育局會做好嚴格把關，評估高風險、低風險，適時做好滾動式彈性調整。