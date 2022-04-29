不斷更新／各國解封進度一次看！　歐盟：無需再大規模通報疫情

▲隨著全球新冠肺炎疫情趨緩，各國也逐步放寬防疫限制。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

隨著全球新冠肺炎疫情趨緩，疫苗接種率不斷提高，各國也逐步放寬防疫限制，希望能早日回歸過往的正常生活。歐盟宣布，目前已逐漸走出緊急狀態，無需再大規模通報疫情；丹麥甚至不再力推疫苗接種；而位在亞洲的南韓也將從5月2日起解除戶外口罩禁令。

亞洲

南韓

南韓政府29日宣布，5月2日起解除戶外口罩令。根據韓聯社報導，南韓下個月解除戶外口罩令，原則上自5月2日起不要求戶外戴口罩。

另一方面，南韓境外移入個案在整體確診者中佔比不高，但目前仍要求入境旅客提供出發前的PCR陰性證明。

▲南韓政府29日宣布，5月2日起解除戶外口罩令。（圖／達志影像）



新加坡

新加坡3月底擴大鬆綁防疫措施，取消室外強制戴口罩的規定，接著26日開始新一波鬆綁限制，包括解除社交聚會人數限制、允許所有勞工返回辦公場所上班，但外出仍須遵守「各室內場所必須戴口罩」的規定。

新加坡也放寬跨境旅遊限制，已接種二劑疫苗的旅客未來入境新加坡不僅不須隔離及檢測，也不須提供出發前的檢測證明。目前旅客抵達樟宜機場後不須接受隔離或落地篩檢，僅要求提供出發前48小時內檢測證明。

泰國

泰國自5月起，完整接種旅客不須落地篩檢及隔離，僅鼓勵在停留期間自行快篩，盼能藉此重振觀光業。旅客仍透過疫苗接種證明及保險，線上申請泰國通行證（Thailand Pass）。

未接種疫苗旅客同樣能夠入境，但須提供PCR陰性證明。

馬來西亞

馬來西亞將自5月1日起進一步放寬防疫限制，未來將不再強制民眾在戶外戴口罩，同時已接種新冠疫苗的旅客，也無需在入境大馬前進行快篩或PCR檢測。

自5月開始，已完成接種新冠疫苗的旅客，或是新冠康復者在入境前還是需要填寫當地的疫情管控APP「MySejahtera Traveller」。

未完成疫苗接種者，則必須在出發前2天進行快篩或PCR檢測，並在抵馬後的24小時內，接受專業的抗原快速檢測（RTK），同時接受為期5天的隔離，並在第4天或第5天接受PCR或專業的RTK檢測。

▲新加坡3月底擴大鬆綁防疫措施，取消室外強制戴口罩的規定。（圖／達志影像／美聯社）



歐洲

歐盟執行委員會（European Commission）預估，目前歐盟有約60％至80％的人口已經確診過新冠肺炎，目前歐盟已進入緊急狀態後期階段，已無需再大規模通報確診病例。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中指出，未來幾個月歐洲國家應改變防疫策略，從緊急狀態轉向更可持續的管理模式，檢測方式應該更有針對性。

義大利

義大利從5月1日起進入餐廳、健身房和大眾運輸系統都不必再出示接種證明。不過政府也宣布，進入電影院、劇場、醫院和室內活動的口罩禁令，將延長至6月15日。

丹麥

丹麥27日宣布，將終止大規模疫苗接重計畫，也是全球第一個停止接種新冠疫苗國家。丹麥衛生局在聲明中表示，丹麥人接種疫苗的比例已相當高，而且疫情已逆轉，因此決定本季不再大規模接種新冠疫苗，5月15日起，民眾不會再獲邀接種疫苗。

丹麥2月1日起揮別口罩和健康通行證，成為歐盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。現在丹麥只在邊境為來自申根區以外國家且未施打疫苗的旅客，制定少數防疫限制。

瑞典

歐洲新聞台（Euronews）指出，有鑒疫情因Omicron高傳染、低重症而進入「新階段」，瑞典從2月9日起解除近乎所有國內的防疫限制。酒吧、餐廳無需再提前於晚間11時打烊，聚會相關規定也鬆綁，進入公共場所不再要求疫苗接種證明，頂多建議尖峰時段搭乘大眾運輸工具時要戴口罩。

▲歐盟執行委員會預估，目前歐盟有約60％至80％的人口已經確診過新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



英國

英國持續以疫苗為第一線防禦工具，並從2月24日起取消所有防疫限制，取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。

將對完整接種疫苗的入境旅客取消強制篩檢措施，也不要求未接種疫苗的旅客自我隔離。

首相辦公室指出，COVID將被視同為流行感冒等傳染疾病，政府給民眾的防疫建議也將比照辦理，例如確保室內空氣流通、在擁擠或密閉空間戴口罩、多洗手等。

德國

德國衛生部長勞德巴赫4月初宣布，5月1日起德國將不再對確診的民眾實施強制隔離措施。

德國目前已取消嚴格的口罩限制，僅有在醫院、養老院、療養院、難民集中住宿區以及公共交通工具上，需要佩戴口罩。

法國

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）1月20日已宣布，2月2日起解除音樂廳、體育賽事的觀眾容納限制，2月2日起室外也無須再戴口罩，夜總會等也可恢復營業。



以色列

以色列4月23日晚間8時起取消室內場所強制戴口罩的防疫規定，但依據總理辦公室聲明，具高度傳染可能性的場所仍須戴上口罩，包括醫療院所、高齡照護機構、航班等。同時宣布對外國遊客重新開放，幾乎取消所有防疫限制。

北美洲

美國

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）2月發布的最新指南，目前美國幾乎所有郡轄區，在室內時都不需要戴口罩，絕大多數的州和地方都已放寬需佩戴口罩、施打疫苗的規定。

不過，受到Omicron亞型變異株BA.2在美擴散影響，CDC在4月中宣布「大眾運輸口罩令」再延長至5月3日，民眾在搭乘飛機、輪船、火車、公車、地鐵或計程車期間全程戴口罩。

▲美國CDC在4月中宣布「大眾運輸口罩令」再延長至5月3日。（圖／路透）



加拿大

加拿大許多省份已取消戴口罩的規定，且4月1日起完全接種疫苗的旅客雖不需提供檢測證明，但仍可能在機場被要求進行隨機的核酸檢測，但在等待結果時無需隔離。

此外，旅客入境前仍需登錄ArriveCAN應用程式，輸入疫苗接種證明及其他所需資訊。未接種至少兩劑疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，進入加拿大後還要隔離檢疫14天。

南美洲

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布，由於該國3歲以上人口的疫苗接種率達87％，且新冠肺炎陽性率僅5％，因此將立即取消室內外空間的口罩佩戴規定

哥倫比亞從5月1日起取消部分室內場所戴口罩禁令；秘魯則會在60歲以上人口有80％接種第3劑疫苗後取消戶外口罩規定。

巴西的聖保羅和里約熱內盧兩個城市，在上個月解除室內口罩禁令；委內瑞拉仍維持室內外口罩禁令；智利則要求在室內空間必須繼續佩戴口罩。