北京染疫者新增49人　市中心「蛋黃區」出現確診病例

▲北京西城區核酸檢測點。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京市通報昨（28）日0至24時，新增47例本土確診病例和2例無症狀感染者，治癒出院4例。新增染疫者分布在朝陽區、豐台區，順義區、石景山區、通州區、東城區、海澱區及房山區等8個區塊。值得注意的是，東城區出現的確診病例居住在前門街道草廠橫胡同，距離政治中樞長安大街直線距離僅1.5公里。

▲北京東城區前門街道出現確診者。（圖／CFP）

《新京報》報導，北京市疾控中心副主任龐星火介紹，自4月22日以來，北京累計報告194例新冠肺炎病毒感染者。對已經明確感染途徑和傳播關係的171例感染者進行初步分析，約近一半感染者與聚餐相關。

龐星火強調，眼下「五一」假期將至，想必很多市民都已安排好行程，期待著與親戚朋友的聚會場景，但在疫情防控形勢依舊嚴峻、已明確感染途徑和傳播關係的近半感染者與聚餐有關的情形下，依舊要「掃一掃大家的興致」，「市民朋友們可能還需多一些克制，減少不必要的聚會聚餐，為疫情防控貢獻力量。」

此外，根據疫情通報顯示，一名確診者居住在東城區前門街道草廠橫胡同。4月27日報告核酸檢測結果為陽性，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，4月28日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

據了解，東城區處於北京二環內的精華地段，和西城區同稱為首都「蛋黃區」，也是政治中心所在地，紫禁城、天安門、人民大會堂海皆在區域內，該區出現確診者也讓疫情防控人員繃緊神經，力阻疫情擴散。