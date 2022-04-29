新北民眾買快篩爆拉扯衝突　侯友宜勸：攜手面對國家苦難

▲民眾排隊購買快篩試劑示意圖 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，民眾瘋搶快篩試劑，新北市28日爆出民眾排隊買快篩試劑時出現拉扯推擠衝突，對此，新北市長侯友宜29日上午受訪呼籲，昨天和今天北部民眾買快篩試劑的真的非常的多，難免在排隊過程中，大家心情有點受到影響，還是希望市民朋友關懷、體諒他人，大家互相幫忙，「（快篩試劑）量一定會滿足大家，所以大家就按照順序來領快篩試劑」，在國家苦難的時候，要互相攜手面對。

侯友宜今天上午出席新北市COVID-19關懷中心專線志工教育訓練活動會後受訪說，希望快篩試劑的價格「越平民化越好」，讓民眾不嫌貴、買得起，當然國內、國外快篩試劑的價格很難做比較，呼籲當快篩試劑量大的時候，應給人民更平價的快篩試劑，讓民眾隨時可以拿來保護自己。

此外，指揮中心宣布，考量「快篩實名制」已上路，昨日起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用。對於新北市快篩試劑存量是否足夠，侯友宜說明，新北市的快篩試劑已經下訂140萬劑，如果不夠還會隨時調整拉高，所以新北市現在的快篩試劑量能足夠，也跟中央申請，希望地方買、中央再補助，就可以確保快篩試劑量能，至於所有篩劑的調整，這是中央的政策，新北市政府予以尊重。

侯友宜說，他有針對快篩試劑量能向中央溝通過，因為現在進口的數據已經進來了，而新北市還是要自己努力訂購數據，中央也願意給予補助和支持，「放心，新北市一定自力自強，希望中央多支持」。