快訊／北市議員再+1！侯漢廷確診　柯文哲曾同室開會急快篩

記者陳家祥／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，台北市議會陸續有無黨籍議員黃郁芬、民進黨議員王閔生、國民黨戴錫欽與耿葳染疫。為此，北市府28日下午緊急派篩檢車到議會協助進行PCR，結果29日出爐，根據衛生局統計，4月28日北市議會採檢總數464人，其中陰性458人，陽性6人，包含議員侯漢廷、工作人員5位。

由於本會期台北市議會為預算會期，按照往例北市長柯文哲都會率官員到各黨團進行報告、請託，本次柯是在27日赴新黨黨團報告，沒想到侯漢廷在隔天就被驗出PCR陽性，引發市府、議會關注。由於報告預算當天有近距離接觸，因此市府幕僚也將安排柯文哲進行快篩。

侯漢廷表示，今天清晨4點起床發現健保資訊顯示陽性，半夜電話至衛生局防疫專線忙線中，留下電話等回撥，可知確診民眾眾多，而公務體系吃緊。

侯漢廷說，他並未以議員身份聯絡，在清晨主動上網填寫確診問卷，會耐心等候衛生局回覆聯絡，若突有不適臨時轉重症，將直接撥打119。目前喉嚨乾啞，略微暈沉，尚無其他症狀。

侯漢廷表示，心中只有愧疚與抱歉，向近期接觸的每一位親友致歉，自上週起至採檢前，我已要求我與團隊不參加各式群聚活動，我只在家中、議會、服務處、電視台等地移動，用餐也自主改成外帶至議會用餐，但很抱歉仍無法避免。侯說，已讓團隊休假一天快篩，並停止2周內的外出活動，如有服務需求一律以電話及網路為主。

