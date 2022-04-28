蘇貞昌、徐國勇視察永康水資源回收中心　黃偉哲盼許台南市民不缺水的未來

▲台南市長黃偉哲28日陪同行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，視察即將完工啟用的「永康水資源回收中心及再生水廠新建工程」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓污水妥適處理，穩定產業製程用水，並提升民眾生活環境品質，台南市積極推動再生水廠興建計畫，台南市長黃偉哲28日陪同行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇，視察即將完工啟用的「永康水資源回收中心及再生水廠新建工程」，立委林宜瑾也到場表示關切。

市長黃偉哲表示，台南市政府一直在協助調配科技廠、醫院等機構的水資源，在乾旱時期使珍貴的水源達到最佳的利用，創造企業、社會、環境的多贏局面，而透過再生水計畫，可有效緩解工業用水資源分配的壓力，達成水資源永續發展目標。

行政院長蘇貞昌表示，感謝各工程單位對污水下水道建設之辛勞付出，也肯定台南市政府配合政策，推動放流水回收再利用計畫，讓污水處理及再生工程能穩定產業用水，促進環境永續發展。台南目前產業發展大爆發，市府會全力協助穩定供水，後續倘有用水需求，中央仍會支持再生水系統發展，讓水資源回收中心名符其實地成為都市的小水庫，以利台南市產業有穩定且優質的產業用水源。

台南市是智慧科技與歷史文化底蘊薈萃融合的科技古城，目前推動永康、安平及仁德三座再生水廠興建計畫，率全國之先提供高科技業高階製程使用，全期完工供水後，3座再生水廠，每天將可供應至多6.3萬噸再生水，給產業調配使用，為營造優質居住環境、提升污水下水道系統建設及水資源永續利用，樹立指標性樣板。

針對開源南市府轄下各水資源回收中心，目前免費提供回收水供給次級民生用水使用，例如防治揚塵或花木澆灌，目前7座水資源回收中心，每日總計可提供約1.6萬噸回收水，希望大家善加利用，黃偉哲也呼籲，防疫的同時別忘了「節水」。

面對有效水資源日益減損，水資源發展須朝向多樣性來源，作為穩定供水發展，民生廢水回收再利用結合下水道建設推動，除可提高處理率，也達水資源循環再利用，為生活環境及生態，帶來嶄新發展並朝實現綠色經濟落實的方向邁進。

黃偉哲市長期待永康水資源回收中心，能為水資源發展與循環永續帶來新機，同時將氣候變遷帶來的危機，轉化成替代水資源發展的轉機，許台南市民一個不缺水的未來。