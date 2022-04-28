快篩劑「不是每天都要用」　行政院籲民眾不必搶買囤積

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

快篩實名制28日上線，上午開賣後出現系統當機塞車狀況，但隨即就排除。對此，衛福部次長石崇良說，今天開賣第一天實名制快篩，確實在9點剛開始的時候，因流量關係比較不順暢，現在都全面恢復正常運作、順利販售中。

石崇良提到，因為這是第一天，有些藥局因為民眾踴躍購買，也收到一些賣完的訊息，沒有買到的民眾不用擔心，一共準備5000萬劑也就是1000萬人份的快篩劑，陸續每天會提供78人份的配給，一共全國有近5000家藥局、衛生所會提供販售，今天沒買到的民眾，明天後天都會持續販售，不必爭先恐後，一定買得到。

政院發言人羅秉成則補充，這次快篩實名制跟口罩實名制，兩者有所不同。口罩是生活必需品，這次快篩實名制也是因應疫情，未來朝向以篩代隔過渡時間，疫情指揮中心也做妥適安排，國內徵用、國外擴大進口，量能都在規劃中。

羅秉成呼籲，快篩不比口罩，不是每一天都要用，快篩對大部分民眾應該是以備不時之需，最好是沒有機會用到、大家都身體健康平安，如果用到的時候手上有快篩可用，真正要用的是3+4的第4天要連續使用，這部分量能都會有足夠的量，其他部分可能是備用，應該不需要爭先恐後或搶買囤積。

羅秉成說，這段時間剛上線，多少會混亂或造成大家不便，這部分也請衛福部要注意相關動態，要即時因應處理。