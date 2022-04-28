政院修《醫師法》　外國學歷報考國內醫師「需經學歷甄試」

記者陳家祥／台北報導

為確保醫療服務品質及病人安全，行政院會28日通過《醫師法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。草案修正條文第4條之1，對於持外國學歷報考國內醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試，藉此維護醫師人力培育制度。

衛福部表示，為確保醫療服務品質及病人安全，我國對於醫師之培育係採總量管控，並透過完整之醫事專業教育及國家證照考試產生。

衛福部表示，近年持外國醫學學歷回國參加醫師、牙醫師考試的醫學系科畢業生人數逐年攀升，基於維持國內醫師人力培育制度及規劃之完整性，避免醫師人力供需失衡，國外醫學系科的培育制度與品質是否與國內同級同類學校相當，應有一致、公平及客觀的審認方式，不因國家或地區而有不同對待，因此擬具醫師法部分條文修正草案。

根據修正條文第4條之1，將明定持國外醫學學歷報考國內醫師考試者，均應先經教育部學歷甄試通過，並在指定之國內教學醫院臨床實作適應訓練期滿成績及格，始得參加第二階醫師考試。

但修正條文也有但書，於美、加、日、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡及香港等九大國家或地區之醫學院、校修畢全程學業取得畢業證書，且具當地合法註冊醫師資格，實際執業5年以上者，得免學歷甄試。對於111年12月31日以前入學九大國家或地區醫學院就讀者，基於信賴保護原則，適用修法前規定，得免學歷甄試。

另外，修正條文第41條之6也新增規定，經中央主管機關公告之特殊或緊急情事時，例如過往的921震災，允許持九大國家或地區之醫師證書或許可執業證明者，得向中央主管機關申請，經審查通過者，給予短期行醫證，使各國救援醫師在臺執行醫療業務於法有據，以符實務狀況。

衛福部強調，醫師之養成與素質攸關醫療品質影響民眾健康，為維持國內醫師人力培育制度健全，避免醫師人力供需失衡，造成醫療人力資源之浪費，本部將積極向立法院及相關團體溝通說明，俾利儘早完成立法程序。