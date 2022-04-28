柯文哲提軟封城　政院：依法要以指揮中心的指示辦理

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院28日舉行例行院會。會後記者會上，有媒體問到政院對於台北市長柯文哲提出軟封城的看法、是否鼓勵地方政府自訂準則？對此，政院發言人羅秉成說，防疫做法仍應全國一致，《傳染病防治法》第37條也規定，地方主管機關的防疫作為，要依指揮中心的指示辦理，但若有特殊需求，可以呈報相關計畫與指揮中心共同討論。

羅秉成指出，蘇貞昌院長裁示時有強調，這波疫情上要力求經濟、生活、防疫取得平衡點，對中央或地方都有相當挑戰，因為相關的行政量能、醫療量能，都會承擔比較多負荷。不管怎麼樣，過去台灣防疫成功間驗來看，都是建立在合作的基礎上，一定是中央跟地方合作，一定是人民跟政府合作，才有機會一起度過難關。

羅秉成說，在指揮中心就相關疫情提出措施，都會隨疫情發展提出各種因應對策，每天記者會上，指揮官陳時中也都會詳實報告，有些方案還會跟地方政府溝通才做決定，比如這次的3+4調整。

羅秉成提到，地方政府在每個地方疫情都不太一樣，但這些防疫的做法仍然是趨於全國一致性比較好，才不會聲雜沓，過去做法上也是如此，《傳染病防治法》第37條也有規定，地方主管機關應做的防疫作為，在疫情指揮中心成立期間，要依指揮中心的指揮官指示辦理。

「法律上結構就是如此，分層負責，有最高的指揮中心。」羅秉成說，地方如果在特殊需求，可以呈報相關計畫與指揮中心共同討論，讓整體防疫才可以有共同力量，緩和疫情加諸的壓力。合作是必要的、溝通是必要的，地方有特殊需求都可以跟指揮中心提出討論。