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《災保法》勞動節上路　蘇貞昌：蔡政府最照顧勞工

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲《勞工職業災害保險及保護法》將於5月1日上路。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

《勞工職業災害保險及保護法》（災保法）將於5月1日上路，不僅提高投保薪資上下限，大幅提升保險給付內容及水準，該法施行後，各行各業的勞工也都可以按照勞動關係，依規定參加職業災害保險。行政院長蘇貞昌28日在行政院會上表示，蔡政府最照顧勞工、最重視勞工權益。

羅秉成28日在記者會上轉述蘇貞昌於行政院會上針對《勞工職業災害保險及保護法》將於5月1日上路的裁示。蘇貞昌表示，這是勞動節前夕送給對國家社會做出最大社會貢獻的勞工的禮物。該法是「三保一完善」，第一，勞工第一天就獲得保障，政府保證給付；第二、各項包含傷病、失能或死亡的給付都大幅上升，保障更周延；第三、雇主只要小支出，職災保險是由雇主全額負擔保費，平均每位員工最低50元，最高不到150元，勞資都受惠。

蘇貞昌指出，為讓新舊制度穩定銜接，勞動部完成25項執法跟法規命令發布，也辦理近千場分區分眾說明會，也整備職災預防及重建中心的各項系統，包括攤商、賣玉蘭花業者，都可以透過網路、全台超商簡便加保。

蘇貞昌說，蔡政府是最照顧勞工、最重視勞工權益，自蔡英文上任後，連續6年調整基本工資，每年超過200萬人受惠，今年月薪調幅5.21％更是15年來最高。

針對《勞工職業災害保險及保護法》內容，勞動部進一步表示，新法為從各面向增進職業災害勞工及其家屬權益，除擴大納保範圍外，並提供多元加保管道，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障；提高投保薪資上下限，大幅提升保險給付內容及水準，包含傷病給付前2個月平均月投保薪資100％發給，失能、遺屬年金按平均月投保薪資一定比率計算，以強化對於新進或年資較短勞工及其家屬之生活保障，雇主亦可有效分攤職業災害補償責任。

此外，將提供穩定經費，並成立財團法人職業災害預防及重建中心，統籌辦理職業災害預防與重建業務，透過挹注協助雇主辦理職業災害預防資源，且藉由完善個案管理服務機制，提升勞資參與職能復健誘因，有效連結前端預防與後端重建機制，建構完善的職業災害保障制度。

勞動部強調，新法施行後，各行各業的勞工朋友，都可以按照勞動關係，依規定參加職業災害保險，確保自身工作安全；同時該部亦呼籲雇主，除應善盡職業安全衛生責任外，也應依該法規定，為所屬勞工辦理加保，當勞工遭遇職業傷病事故時，得有保險保障，同時也讓企業無後顧之憂，共同打造一個健康安心的職場環境。

▲▼勞工災保法5/1上路，勞動部向行政院會報告整備進度（圖／行政院提供）▲▼勞工災保法5/1上路，勞動部向行政院會報告整備進度（圖／行政院提供）

▲▼勞工災保法5/1上路，勞動部向行政院會報告整備進度（圖／行政院提供）

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