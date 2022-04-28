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基隆女確診家中病逝！　男友列5大質疑批衛生局「把人逼進死路」

▲▼基隆女家中病逝。（圖／讀者提供）

▲基隆女家中病逝，男友提出5點質疑痛批衛生局根本把人逼進死路。（圖／讀者提供）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆一名陳姓女子22日確診後，高燒12小時，就醫後被醫護請回家繼續觀察，不料卻不幸於居隔時病逝，不但至今未列案號，就連火化也一度被阻，讓家屬相當不滿。而與陳女同居8年多，情同夫妻的曾姓男子也對此提出5點質疑，質疑快篩試劑至今都掌握在特定人士手上，陳女確診後衛生局通報電話更遲遲打不通，「根本就是把人逼進死路」。

▲▼基隆女確診後病逝家中，男友提出5點質疑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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▲基隆女確診後病逝家中，男友提出5點質疑。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧整起事件，陳女先是在22日確診，於23日出現發燒症狀，和陳女同住的曾男也立刻撥打基隆市政府防疫專線，但因遲遲無法撥通，只好轉而求助1922，再由1922和基隆市府衛生局求助。

後續衛生局調派救護車向陳女送醫，陳女到院後打點滴發燒症狀有所緩解，經醫護評估後請陳女領藥返家休息繼續觀察，陳女也依規定搭乘防疫計程車回家，不料卻在24日就被發現無呼吸心跳、陳屍家中。

陳女不幸身亡後，更因為行政程序延遲，不但無確診案號，更一度無法開立死亡證明書因此無法火化辦理後事。家屬隔日領取死亡證明書時，死因更僅被記載為「呼吸衰竭」，最後經衛生單位研商後，才將死因改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」。

▲▼基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診　火化被阻家屬慟：醫院不收。（圖／民眾提供）

▲基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診，火化被阻家屬慟：醫院不收。（圖／民眾提供）

曾男也對此提出5點質疑，他怒批快篩試劑至今都掌握在某些特定人士手上，一般市井小民為求一劑必須四處奔波卻仍一無所獲。

曾男怒指，基隆市府衛生局花大錢印製居家快篩陽性後流程指引，卻把市民指引至茫點，通報電話更是把市民逼進死路，因為專線始終無法接通。

他也表示，林右昌多次指出基隆病房十分充足，但陳女持續高燒，且血氧濃度低下，難道就不屬中重症？不能住院治療？倒底是如何認定？

曾男說，衛生局明知陳女士為確診病患，為何未做居家隔離評估、未匡列居家隔離照顧？陳女士於三總正榮院區就診後，即派防疫計程車返家隔離，但因家中只有一套衛浴設備，最終也導致女兒確診。後續陳女死亡後，需要相關單位開立死亡證明書，但為何過程中卻遭到百般刁難？為何行政相驗僅先開立死亡通知書？質疑法令依據何在？

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