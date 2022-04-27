快訊／高雄極樂夜生活又爆群聚！鋼琴會館、酒吧、小吃部列足跡

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市26日飆增257例本土個案，市長陳其邁召開記者會，說明最新疫況。今日外縣市旅遊史24例，特定娛樂場所有19例，密切接觸者186例(同住親友85例、餐飲娛樂37例、職場環境47例、高風險區域17例)，居隔期間陰轉陽個案有23例，新疫調中5例。

高市府今召開記者會，並公布確診者公共場所活動史，若民眾曾出入相關場所，出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

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市長陳其邁強調，高雄公布特定足跡有三大原則，包括高風險場域、群聚感染以及場域有不特定接觸對象。

今日公布足跡主要集中於娛樂場所，除了過去匡列在案的場域，今日新增了總裁CEO鋼琴會館1人、越之星小吃部2人、CORNER酒吧3人、威尼斯精緻會館1人、九度空間酒吧4人、新樂園會館2人、那間酒吧1人、酒空島音樂酒吧1人，另外左營哈囉市場也有6人群聚。

▼高雄4/27公布足跡圖（圖／高雄市政府）

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