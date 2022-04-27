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快訊／北農156人確診！　柯文哲下令「以篩代隔」維持市場正常運作

記者陳家祥／台北報導

為了降低確診者匡列的衝擊，台北市「以篩代隔」26日上路，特別是1、2、3、5、7類人都適用，只要打滿3劑疫苗，每日快篩陰性即可出門上班。面對北農疫情不斷延燒，27日已累積156人確診，市長柯文哲說，「北農是屬於以快篩代替隔離的單位」，強調維持批發市場正常運作是比較優先順序的工作。

▲▼柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲27日下午到議會備詢，議員吳沛憶問及北農疫情相關的問題。柯表示，北農最複雜是每天的人都不一樣，因為全台灣都來這裡，人每天變來變去，的確是一個很大問題。現在是確保打滿3劑才可以進來工作。

吳沛憶問到，為何過去都說北農疫情在控制內？產發局長林崇傑解釋，北農狀況的確在控制內，每天增加十幾二十人沒錯，但增加的人裡面，工作人員跟進來的承銷人員是不一樣，只要承銷人員近來被檢查到，就不會再進來，真正會影響到的是是內部的工作人員，經過調度這幾天拍賣仍維持正常運作，沒有受影響。

吳沛憶接著提到，去年北農疫情沒有控制好，所以造成旁邊社區感染，現在市場人心惶惶，一果、二果、魚市都有確診發生，市場是維持民生必需措施，是否可以提供批發市場快篩劑？包括北農員工、周邊承銷商等，都有充足快篩劑使用？

對此，柯文哲說，快篩劑優先給北農使用，北農是屬於以快篩代替隔離的單位；林崇傑補充，上禮拜就訂購2000份快篩劑，陸續到貨中。柯文哲強調，維持批發市場正常運作，是比較高順序的工作，會優先弄。

至於周邊的承銷人員部分，柯文哲說，「如果有的話啦」；林崇傑則表示，量足夠的情況下會提供。

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