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高雄「腳交女」又惹事！討錢不成還譙店員髒話　網怒了：歸剛欸

▲▼何姓女子跑進連鎖咖啡廳騷擾客人，店員見狀請她離開。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲何姓女子跑進連鎖咖啡廳騷擾客人討錢，店員見狀請她離開。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導　

腳踹計程車司機、被稱為高雄版「腳交女」的何姓女子，24日又跑到連鎖咖啡店伸手向客人討錢。周姓女店員見狀請她離開，怎料何女在店內大聲咆哮罵髒話、毀損物品，雙方發生拉扯。趙姓男店員忍無可忍，將何女壓制在地，結果鬧進派出所，現在雙方互相提告。

▲▼何姓女子跑進連鎖咖啡廳騷擾客人，店員見狀請她離開。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲店員請何女離開。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事情發生在24日上午9點多，當時何女進到前鎮區一家連鎖咖啡店內，但進門就向內用客人討錢。周姓女店員出面規勸制止，何女竟惱羞成怒，怒推了女店員一把。周姓女店員請她有話好好說，於是雙方到店外溝通，但何女又盧個不停、想再進到店內，雙方互相拉扯。

▲▼何女失控不願離開，與店員互相拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼何女失控不願離開，與店員互相拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼何女失控不願離開，與店員互相拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨後，一名趙姓男店員上前協助排解糾紛，同時警方也到場協助，儘管全程未造成其他客人受傷，但店內物品遭波及損壞。警方將何女、周姓女店員及趙姓男店員帶回派出所，怎料何女竟先提告趙男傷害罪。

本以為事件告一段落，怎料當日下午2點多，何女又回到這家店，一進門就怒嗆「叫你們老闆出來！」並且要求店家提出賠償金1至2萬元。店員發現後，趕快拿起手機錄影存證，並直呼快報警，結果何女瞬間失控尖叫「報什麼警？報什麼警？報什麼警？不用報警也不用錄影！叫老闆出來！」並把工作桌上的物品推到地上，還瞪大眼睛，怒指著自己包紮的左手說：「我受的傷，你們要賠償嗎？」

店員請她戴好口罩，何女又怒吼「我不要！」並毀損店內桌椅。店員出面制止，請她不要動手，何女又失控拉扯店員，狂譙「幹X娘！」並出手搶走店員手機重摔。

▲▼何女當日下午負傷回到咖啡店，開口就高音怒飆：「叫你們老闆出來！」。（圖／周小姐提供）

▲何女當日下午負傷回到咖啡店，開口就高音怒飆「叫你們老闆出來！」（圖／周小姐提供）

整起事件被店員放上網路，店員無奈表示「現在卻爆出對方要告我們傷害！？請問，她先動手，難道我們不能夠自衛？她先動手，同事出手阻擋營救也錯？現在卻變成是她要告我們傷害？她的媽媽說都是我自己在欺負她女兒！這一點道理都沒有吧！明知道妳女兒的狀況，妳卻一點沒有沒進行勸說和教導，只是一味的怪罪他人和放任！」

據了解，周姓女店員也將於明早至派出所提告何女傷害、妨礙名譽。

網友看完影片紛紛表示，「歸剛欸都是她⋯她真的很煩」、「吵什麼鬼⋯都什麼時候了，口罩還戴這樣是活在哪個時空」、「我也被她要過錢」、「這樣下去會變成都市傳說啦...」、「有手有腳，到處要錢」。

▲▼何女當日下午負傷回到咖啡店，開口就高音怒飆：「叫你們老闆出來！」。（圖／周小姐提供）

▲何女失控拉扯店員，狂譙「幹X娘！」並出手搶走店員手機還重摔。（圖／周小姐提供）

事實上，何女與人起衝突不只一樁，三民二分局鼎山所在今年4月14日上午7時許就曾接獲報案，指何女以缺錢搭車回北部為由，在市立殯儀館向往生者家屬要錢，金額從300到500元不等，而何女被殯葬業者抓包後，竟理直氣壯表示，她是在賺錢，「家屬歡喜甘願給的！」還威脅若再拍照錄影就會去檢舉。

近日，又有網友PO影片爆料，21日疑似有人幫何女付錢，讓她搭上計程車，不料何女先表示要去長庚醫院，後來又改口要去捷運美麗島站，並要求運將退款，兩人在車上爆發口角，女子怒踹駕駛座後方，還與運將互嗆「幹X娘！」女子要求司機載她去警局，司機也答應，隨後將女子載往左營分局博愛四路派出所。員警出面時，雙方火氣已消，僅登記資料，未正式提告。

事隔一天，又有網友在臉書社團發布影片，可見何女22日跑到高雄捷運內，逢人就伸手討錢。捷運警察獲報後前往查看，何女已不知去向，但何女口罩沒戴好，可依傳染病防治法第70條1項3款舉發，移請衛生主管機關裁處，最高1萬5000元。

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