才剛買5組「300元的快篩」！他苦跑10間店　見新政策淚：我是盤子

▲原PO才剛花了1500元買快篩試劑。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，指揮中心今（27）宣布，家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，1人1份5劑，共500元，讓更多民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，不過一名網友指出，為了自保，上週跑了10幾家店，買了5組300元的快篩試劑，總共花了1500元，崩潰直呼「我是盤子」。

原PO在PTT發文，「上週買一支300快篩的是盤子？」兩週前看到確診數狂飆，為了自保，跑了十幾天店買快篩試劑，「買了300一份的試劑，買了5組」，總共花了1500元，怎料指揮中心剛剛卻宣布，明日起販售實名制家用快篩，1份有5劑，只要500元，「超虧，早知道就不管，超氣」。

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貼文一出，掀起網友討論，「早買早享受，晚買享折扣」、「笑死，你沒發現有沒有篩也沒啥差別嗎」、「沒人逼你喔，我前天還看有人買了一大袋，你還不是主力」、「周玉蔻用了10組，你還不是最盤的」、「和台積電一樣買在高點」。留言中，也有不少網友透露，「我昨晚買了300元的20劑，也是很盤」、「我是剛買了5支990的盤子」。

▲4/28起實施快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

本站稍早報導《快訊／快篩實名制來了！身分證字號尾數分流 購買規則一次看》，指揮中心表示，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，平抑市售家用快篩試劑售價，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。

家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。