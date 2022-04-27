　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜籲政府考慮無痛、唾液快篩　讓兒童免受戳鼻之苦

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

疫情升溫加上3+4的全新居隔政策，快篩劑需求大增，讓不少孩童面臨戳鼻之苦，也讓不少家長頭痛怎麼安撫小孩，對此，前高雄市長韓國瑜呼籲，政府應優先考慮無痛快篩，如唾液快篩等方式降低不適感，讓孩童免於恐懼，也讓家長能夠真正安心。

韓國瑜指出，不少孩童因為還無法注射疫苗，而必須常常接受採檢，但現有的鼻腔採檢方式因為容易感到不適，有不少幼童在採檢時被嚇得哇哇大哭，看在父母眼裡，既要擔心孩子染疫的風險，又必須狠心讓孩子忍受疼痛來做篩檢，「那種既擔心又心疼的感受，實在讓人糾結！」

韓國瑜表示，如今校園染疫病例持續增加、孩童疫苗又尚未普及化，我們的政府是否可以考慮開放唾液篩檢的方式，來提升孩子接受篩檢的意願？美國研究也發現，在感染Omicron初期時，病毒在唾液中的量會比在鼻咽中更加明顯，對於目前正以感染Omicron為主的台灣疫情現狀，似乎不失為另一個替代的篩檢方案。

韓國瑜指出，從去年開始，即有醫師建議兒童最好使用唾液快篩來降低不適感，如今又過了快一年，衷心希望我們的政府能盡快通過居家唾液快篩，讓孩子能夠免於恐懼，也讓家長能夠真正安心。

對於韓國瑜提出的唾液快篩呼籲，事實上，近期也有生技大廠取得工研院授權的唾液篩檢的訊息傳出，大約1個小時就能知道結果，業者規劃5月向衛福部申請核准，如果順利的話，最快8月推出家用型的唾液篩檢。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／世新大學女學生墜樓！　無生命跡象
快篩實名制明起「尾數雙號」先買　1人限持1卡
4G上網速率量測出爐！　經過這些地方會變慢
實聯制取消　改用社交距離App「藏2個巨雷」
快訊／《竊聽風雲》男星陳屍防疫旅館
快訊／味全龍職員快篩陽性　今晚象龍大戰取消
快訊／北農156人確診　柯文哲下令「以篩代隔」維持運作
快訊／台中+356！　最新17處足跡熱點曝光
快訊／民進黨拍板　台中等4縣市首長候選人公布
快訊／本土+8822「新北飆破3千例」　2縣市也破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗栗被嘲謔、承受買票縣污名　徐定禎承諾終結政治派系分贓

預告「好蔡上場」　蔡其昌狠嗆盧秀燕：台中不需要公關市長

北市＋1892例！3天用掉5萬劑快篩　庫存量只剩下18萬劑

快訊／民進黨正式提名　周春米誓當「屏東第一女縣長」

柯文哲稱年底前染疫死7萬人　王世堅批「嘴砲」：我們不需要預言家

快訊／新北居隔轉型四大重點出爐　7天居家辦公、快篩陰性才能出門

快訊／北農156人確診！　柯文哲下令「以篩代隔」維持市場正常運作

快訊／新北逼近5萬人居隔　侯友宜：看到疫情指數型上升

快訊／民進黨拍板　提名蔡其昌、徐定禎、劉建國、周春米出戰

外交部2億3000萬預算解凍　羅致政：不要通通拿去付援烏運費

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

苗栗被嘲謔、承受買票縣污名　徐定禎承諾終結政治派系分贓

預告「好蔡上場」　蔡其昌狠嗆盧秀燕：台中不需要公關市長

北市＋1892例！3天用掉5萬劑快篩　庫存量只剩下18萬劑

快訊／民進黨正式提名　周春米誓當「屏東第一女縣長」

柯文哲稱年底前染疫死7萬人　王世堅批「嘴砲」：我們不需要預言家

快訊／新北居隔轉型四大重點出爐　7天居家辦公、快篩陰性才能出門

快訊／北農156人確診！　柯文哲下令「以篩代隔」維持市場正常運作

快訊／新北逼近5萬人居隔　侯友宜：看到疫情指數型上升

快訊／民進黨拍板　提名蔡其昌、徐定禎、劉建國、周春米出戰

外交部2億3000萬預算解凍　羅致政：不要通通拿去付援烏運費

漁工遭大型魚鈎深勾腹部「血流如注」　海巡暗夜乘惡浪接駁救命

高雄哈囉市場爆6人群聚「感染源不明」　攤販、貨運商都確診

味全龍職員快篩陽性　如果確診天母球場暫停比賽3天

水果飯前吃才對？營養師曝5類人「水果正確吃法」　胃不好注意1關鍵

快訊／世新大學女學生墜樓！　無生命跡象搶救中

陽明海運現貨比重提升挹注獲利　美西線再添新船運力

快篩實名制明起「尾數雙號」先買　憂代買搶光？陳時中：1人限持1卡

東森購物網「悠遊付」慶上線　消費享10%回饋更省荷包

美國偷偷遞紙條！提供情報助烏抗俄　俄軍戰機未到基輔就被轟爆

苗栗被嘲謔、承受買票縣污名　徐定禎承諾終結政治派系分贓

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

快訊／柯文哲拋「軟性封城」　侯友宜：疫情千變萬化

快訊／國民黨拍板　提名林姿妙、張麗善、王惠美、黃敏惠4女將

局長發酒瘋！　專權跋扈酒醉大鬧直擊

軟性封城？柯文哲：與去年6月差不多

北捷車門大開「照樣發車行駛」

北市恐要「軟封城」？柯文哲：大家不要太緊張

快訊／民進黨拍板　4縣市首長候選人出爐

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

14天隔離是騙局　教授發文狠酸

柯「軟性封城」是什麼？北市這樣說

趙少康：蘇貞昌該聽陳時中的

新北女局長遭爆發酒瘋　知情人士曝真相

更多熱門

相關新聞

北市＋1892例　3天用掉5萬劑快篩

北市＋1892例　3天用掉5萬劑快篩

全台27日新增8822例本土個案，其中有1892例位於台北市，另有1萬7356名台北市民因「3＋4」新制，於27日解除居家隔離。面對確診數和居家隔離數字仍持續上升，台北市衛生局表示，自4月24日至4月26日約使用5萬劑快篩，北市目前庫存逾18萬劑，不足時會向中央申請撥補。

社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用！

社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用！

才剛買5組「300元的快篩」　他淚：我是盤子

才剛買5組「300元的快篩」　他淚：我是盤子

快訊／北農156人確診！　柯文哲下令「以篩代隔」讓市場維運

快訊／北農156人確診！　柯文哲下令「以篩代隔」讓市場維運

「簡訊+紙本」實聯制同步取消原因曝光！

「簡訊+紙本」實聯制同步取消原因曝光！

關鍵字：

韓國瑜新冠疫情快篩

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

快訊／快篩實名制來了！購買規則一次看

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面