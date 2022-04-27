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快訊／高雄今逼250例！陳其邁議會請假急奔戰情中心　原因曝光

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁今早到議會備詢，接了神祕電話後便向議會告假。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁27日赴議會備詢，不過過程中突然接到一通電話後，即向議會告假，引發各界揣測是否疫情生變。據了解，今日確診數字約在250例左右，有部分群聚事件需要討論了解，不過都在可控範圍。

市長陳其邁上午到議會備詢，突接獲衛生局長黃志中電話後，便向主席、國民黨市議員蔡武宏表達要回市府召開防疫工作會議，另外也取消媒體受訪時間。

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▲高雄市長陳其邁告假議會。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲議員體恤市長防疫工作繁重，先行讓陳其邁離席。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

據了解，今日上午市府防疫工作小組原定就要開防疫會議，由市長陳其邁來主持，議員體恤市長防疫工作為重，早已先行達成共識，改質詢副市長，讓陳其邁先行離開議會，前往衛生局戰情中心主持會議，並訂於下午2點30分召開防疫記者會。

由於近日討論內容有關中央新政策「3＋4」，另外高雄也有傳出幾起群聚事件，但議會質詢時間卡在上午，讓疫情工作無法討論，也因此昨(26日)記者會才會延後到下午5點召開。

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