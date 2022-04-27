快訊／137.16萬劑莫德納下午5時抵臺　BNT本週有簽約有望

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情再起，各地搶打疫苗，台北車站週日又出現排隊接種潮。指揮中心今（27）日表示，今(2022)年第五批採購Moderna疫苗137.16萬劑已經起飛了，將於今日下午5時抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，本批效期至今年7月3日。

指揮中心說明，我國已於去（2021）年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有571.35萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑及本批137.16萬劑。

此外，衛福部次長薛瑞元上午在立法院表示，輝瑞/BNT疫苗預計本週簽約，但兒童專用劑型數量目前暫時不確定有多少。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應，疫苗小組成員突破層層困難，簽約是可以完成的，但多少劑要等簽約完才會與國人報告。

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6至11歲學童接種莫德納疫苗最快5月2日起施打，但目前北市調查接種意願不到五成，外界仍盼有其他廠牌供選擇。指揮中心自2個多月前洽購輝瑞/BNT疫苗，但卡在四方合約喬不攏，近期終於傳出好消息。

▲又一批莫德納疫苗將抵台。（圖／指揮中心提供）