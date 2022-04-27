「簡訊+紙本」實聯制同步取消原因曝光！陳時中：不再疫調沒必要

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布取消簡訊實聯制，改用社交距離APP替代。指揮官陳時中說明取消原因，是因為4/25起已沒有進行相關疫調，因此決定取消。至於紙本實聯制是否延續？陳時中表示，在「大數染疫」的情況下，不會再做逐一個案管理，因此也一併取消。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心指出，簡訊實聯制自2021年5月19日起實施，透過「疫調輔助平臺」整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等。截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊，因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自28日零時起退場，鼓勵民眾下載及使用「臺灣社交距離APP」。

陳時中表示，社交距離APP這兩天就會重新改版完成，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料，目前已有822萬下載人次，距離目標1600萬人次還有一段距離。

他另提到，改版APP會新增提醒功能，上面會列出幾月幾號與確診者切處，最後一頁是7個接觸者應該做的事，讓民眾收到提醒能夠即時行動。陳時中強調，社交距離APP改版後會變成教育宣導與互相提醒功能為主的APP，資料都不會進到指揮中心，呼籲民眾可以下載APP當成「打招呼」工具，「越多人用大家也比較安心。」