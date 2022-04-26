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陳其邁公開討債！　點名這家公司「借9000劑快篩還沒還」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁於記者會上強調，高雄快篩量能足夠。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情飆升，快篩試劑大缺貨。高雄市長陳其邁今（26日）主持防疫記者會時，強調高雄快篩量能足夠，中央也已撥補10萬劑，至於民間公司若有急迫需求，或是風險較高場域，也由市府協助。他也趁機公開討債，點名港務公司「借9000劑但還沒還」，但其實用意是在強調，市府會協助特定風險場域解決快篩需求。

針對快篩試劑存量，衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄自購準備數量足夠，在CDC支持下，高市府也提出相關計畫向中央申請10-20萬劑，近日就會到貨。

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▲▼家用快篩試劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳其邁指出，快篩配賦量能有優先順序，風險較高場域也會由市府協助。（圖／記者呂佳賢攝）

市長陳其邁表示，現在快篩使用量能大概是在居家隔離檢疫期較高，其他針對一些風險職業，比如計程車司機或者特定教育機構、學校、公務機關、維持社會正常運作機關，都有配賦快篩。陳其邁指出，有些風險較高場域，這段時間快篩不好買，比如停課的20幾家補習班，配賦量不多，這段時間用不夠的話，市府再來補。

陳其邁說，配賦的數量是根據防疫計畫實施，還是有優先順序，比如維持社會正常運作的警消、醫院、安養中心等風險場域還是優先。原則上高雄市政府大概每次採購，都是10萬、20萬採購，量能是足夠的，中央也已撥補第一批10萬劑，接下來還有第二批，所以高市府量能足夠。

至於公司部份，市府會看有哪些急迫性，或者風險較高，由市府給予協助。陳其邁也開玩笑舉例，「像港務公司，借9000劑但還沒還，還是要還」，假如風險高，市府還是要想辦法幫這些單位或特定風險場域的人來解決。

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