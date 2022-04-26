「嘉明的味道不對」高雄女押男友就診...狂抱怨：怎麼是綠色的

▲高雄情侶剛交往，頭次上床愛愛，女方就發現男友的精液味道怪。（示意圖／翻攝pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對情侶剛交往，第一次愛愛時，女友突然臉色一沉，喊停就說「不做了」，隔天押著男友到泌尿科報到。女子在診間劈哩啪啦抱怨不停，表示自己替男友口交時，發現精液臭又腥，顏色本該是乳白色卻變抹茶色。醫師要男子DIY，將他的精液進行檢驗，證實感染攝護腺炎，經服藥後3個月痊癒。

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▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰。（圖／記者吳奕靖攝）

收治病例的義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，這對20多歲的年輕情侶一起進入診間，女子臉色相當不悅，劈哩啪啦抱怨不停，表示自己剛和這位現任男友交往，第一次替他口交就發現不對勁，「怎麼精液會是綠色的」、「超噁超臭，很想吐」、「味道顏色都不對」、「怎麼跟別人不一樣」，認為男友一定有問題，趕緊拉他來就醫。

王起杰指出，正常精液應是乳白色，味道略帶腥，若是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌，精液可能變成黃色；但依女子形容「精液是綠色」，依臨床經驗判斷是綠膿桿菌。他請男子現場DIY，再將精液進行檢驗，並請這對情侶下周再來看報告，果不其然，綠膿桿菌感染導致攝護腺炎。

▲高雄女口愛揪出「嘉明的味道」不正常。（圖／翻攝自三立電視台）

王起杰說明，攝護腺是製造精液的器官，發炎狀況若只採檢尿液是檢查不出的，若沒採驗精液往往容易被誤診。

王起杰表示，急性攝護腺炎會感到非常不舒服，骨盆腔周圍都會產生不適感，下腹部會覺得脹悶痛，小便時灼熱疼痛，睪丸抽痛、會陰部也會有壓迫感，甚至出現發燒，症狀是多發性的。特別是在騎車或腳踏車時，壓迫到的地方就是攝護腺，感受是最明顯，治療期程約2-4個禮拜。

不過這位男子是慢性攝護腺炎，因為症狀已拖太久。王起杰指出，患者若遲遲不治療，身體恐怕會習慣這些症狀，也漸漸沒感覺，未來治療期程也更久，最少得花上3個月幸運的是，這名男患者是被女友揪出問題，後續連續服藥3個月也已痊癒。

▲醫師表示，治療期間仍可正常愛愛，但是一定要戴保險套。（圖／免費圖庫pixabay）

▲治療期間仍須把受感染精液排出。（示意圖／ETtoday資料照）

王起杰強調，治療期間務必按時吃藥，並且盡量避開7種刺激飲食，包括酒、咖啡、茶葉、辣椒、胡椒、薑、醋，癒後速度比較快。此外，重點要定期把「受感染的精液」排出，這段時間仍可正常做愛，但是一定要戴保險套！