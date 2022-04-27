瘋搶清冠一號！　中醫師曝「非確診者」服用...免疫力恐下降

▲清冠一號。（圖／衛服部立彰化醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內確診病例飆增，衛福部開放公、自費申請「清冠一號」，造成供不應求現象。中醫師指出，清冠一號在缺貨情況下，處方仍可透過科學中藥條配替代；另外，清冠一號偏苦寒，非確診者服用有可能出現體溫過低、免疫力下降等副作用。

「臺灣清冠一號」是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、後朴、甘草所組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。

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▲高市聯醫中醫科主任戴滋慧與患者進行視訊診療。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧指出，根據現行確診患者常有的症狀，如咽痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等。透過荊防敗毒散、銀翹散、桂枝湯、藿香正氣散搭配魚腥草、黃芩、板藍根等藥，可達到抑制病毒增生、清除病毒，緩解症狀，減輕病毒感染造成的肺部器官傷害。

戴滋慧建議，就算在清冠一號缺貨的情況下，還是可透過諮詢專業中醫師，根據患者的症狀，以清冠一號處方為基底，調配適合的處方使用。現行的確診者診療方式採視訊就醫，可請非確診親友代為繳費及領藥即可。

▲清冠一號爆瘋搶潮，中醫師表示，科學中藥可調配出相似處方。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

由於「臺灣清冠一號」也有開放非確診者自費申請，戴滋慧提醒，此處方屬於較為苦寒的藥物，部分民眾服用後也會有腹瀉、手腳冰冷、體溫過低甚至免疫力下降的狀況。

高市聯醫中醫科研發一款防疫茶飲，利用黃耆、白朮、甘草、桑葉、菊花、薄荷、生甘草、桂枝、生薑能夠同樣達到補氣、清熱、祛除風寒的功效，適合非確診者進行日常預防使用。

▲高市聯醫中醫科研發一款防疫茶飲，能達到補氣、清熱、祛除風寒的功效。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

清冠一號不僅成人可使用，兒童也能吃，確診個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況，也可自行預約視訊診療，只要經過中醫師診斷評估，就可申請公費使用。而非確診或居家隔離不確定確診者，也可以透過視訊診療，醫師問診後開立自費處方。

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