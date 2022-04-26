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社會 社會焦點 保障人權

扯髮、扭手凌虐4歲童　高雄2惡師遭開除...社會局最高可罰60萬

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員吳銘賜26日於質詢時指出，一名4歲女童因屁股瘀青一片，家長調閱幼兒園監視器才發現寶貝女兒遭虐待，且在同一所幼兒園，同日就至少5個小孩被打。事件曝光後，園方已開除兩名老師。社會局表示，將依法開罰6至60萬元、公布姓名，並且加重嚴懲。

▲▼高雄恐怖幼兒園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄恐怖幼兒園對幼童施虐。（圖／記者許宥孺翻攝）

議員吳銘賜接獲家長陳情，因家中4歲女童返家後，發現屁股有瘀血，調閱幼兒園3月29日監視器，驚覺發現寶貝女兒當天就被打3次，其中一次是因女童在上課時，自己跑去廁所尿尿，老師發現後就把她拖進廁所打。很多家長看過監視器後，發現共有5名幼童都被揍，兩名老師都有下手。

▲▼ 高雄恐怖幼兒園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲幼童被老師打屁股打到瘀血。（圖／記者許宥孺翻攝）

家長也提供小朋友受虐的照片和影片，有小朋友因為收蠟筆速度慢，就被扯髮、扭手、拍桌罵，直接被當出氣包。還有老師在搬床時，壓到小朋友的手，竟還打罵小朋友。也有因排隊沒排好，助教就出手拉扯小朋友的頭髮。

▲▼ 高雄恐怖幼兒園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小朋友收蠟筆速度慢，被老師扯髮、扭手。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局家防中心主任李慧玲表示，這所幼兒園有2名教保員經常竟對多名幼兒大力拉扯、打手、打屁股、推頭等行為，已影響幼兒身心發展，經社會局調查後，認定違反兒少法第49條規定，將依法開罰6萬至60萬元，並公布姓名。另外，該所幼兒園經常性對多名幼童發生不當行為，社會局將加重處罰嚴懲。

幼兒園主任受訪時指出，該名幼教老師已任職十幾年，一直都被家長肯定，然而這件事發生時，她並不知情，3月31日也在家長反映下，一起看了監視器了解事情經過，當下她也感到非常生氣，立即開除該名老師。

▲▼高雄恐怖幼兒園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼幼兒園老師大力推頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄恐怖幼兒園。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方強調，他們一直強調以愛為出發點的教育方式，但是沒想到這名老師違反紀律，對此，家長也知情，第一時間也表達慎重道歉。不過家長也質疑，是否園方縱容老師的行為，但園方澄清：「如果我有這樣的行為，我就會在第一時間辯解，但是我完全沒有辯解，我只希望老師能得到教訓，相對的，也要讓小朋友繼續快樂成長，而不是面臨這些問題就躲起來」。

園方表示，事情是在3月29日發生，但是家長要求看前面的影帶，她也沒有拒絕，足以證明她不知情，也沒有包庇老師。她已經把畫面提供給教育局和社會局，家長也都有看過畫面，她也要重申，既然主管機關已介入調查，相信事實真相很顯著，她也沒有逃避。

▲▼高雄恐怖幼兒園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小朋友排隊沒排好，助教出手拉小朋友的頭髮。（圖／記者許宥孺翻攝）

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