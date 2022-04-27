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台灣想共存？他轟「這件事」沒準備好：自私！這哪是最美風景？

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲有精神科醫師認為，現在的檢驗情況顯示台灣沒有準備好足夠的人力及設備。（示意圖／美聯社）

生活中心／綜合報導

精神科醫師潘建志在臉書稱，以現在的送驗個案，對照全國陽性率，他認為「我們沒有先準備好足夠的人力」，更說台灣的檢驗情況「是非洲嗎？」沒有及早確診、高風險也無法早期投藥，青壯年只怕被隔離，要自由要賺錢，不想管年紀大的人、有慢性病者，「Selfish。這哪是最美的風景？」

潘建志在臉書指出，全國陽性率猛然增加到10%左右，「實在太高了。」他說，陽性率是指PCR送驗個案中，有多少比率被驗出來，4月1日時台灣送驗3.6萬件，驗出104件、陽性率0.65%；到了4月26日送驗6.4萬件，驗出6295件、陽性率9.81%，而確診數增加60倍，送驗數才增加2倍。

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潘建志更說，疫情暴起，採檢醫師做個沒完，醫檢師加班到深夜，顯然「我們沒有先準備好足夠的人力和設備。」他也提到，世界衛生組織（WHO）的流行病學者認為，陽性率超過5%表示送驗太少，會低估確診人數，如：非洲相關數字很低，連死亡人數都很少，因為根本沒在驗，專家認為低估了100倍；而烏克蘭因為打仗，沒人力檢驗，兩個月來確診數死亡數都是零。

另外，去年萬華大流行半年後，5000人血清學抗體調查的感染率是97%，潘建志質疑「但20萬個萬華人當時被正確診斷出來有幾個？台灣是非洲嗎？有在打仗嗎？」台灣先前確診比率只有1/6 ，超額死亡數也是六倍，他直指，大家講東講西、共存清零，連基本數字都搞不清楚。

潘建志認為，沒有及早確診，高風險病患無法早期投藥。「明明有輝瑞神藥能降低死亡率九成，但有多少需要的人能在5天內吃到？」他直批，「青壯年只怕被隔離，要自由要賺錢」，不想管年紀大的人、有慢性病的人，更稱「幾千人在一兩個月間就走了，死因還弄錯。Selfish。這哪是最美的風景？」

據指揮中心統計，截至4月26日止，國內累計8,174,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,105,057例排除)，其中68,022例確診，分別為10,521例境外移入，57,447本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，

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