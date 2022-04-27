快訊／本土+8822「新北飆破3千例」　台北、桃園病例破千

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增8822例本土病例，再創歷史新高，其中新北增加3241例最多，台北、桃園病例破千，分別通報了1892例與1452例。另有7縣市病例破百，其中以基隆476例最多、其次依序為台中356例、高雄268例、花蓮237例、台南179例、宜蘭135例與新竹縣110例。先前公布本土中症個案中也增1人死亡。

指揮中心表示，今日新增之8,822例本土病例，為4,268例男性、4,551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月26日，其中包含4,138例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(3,241例)，臺北市(1,892例)，桃園市(1,452例)，基隆市(476例)，臺中市(356例)，高雄市(268例)，花蓮縣(237例)，臺南市(179例)，宜蘭縣(135例)，新竹縣(110例)，彰化縣(98例)，新竹市(82例)，屏東縣(63例)，雲林縣(62例)，苗栗縣(53例)，南投縣(35例)，嘉義縣(24例)，臺東縣(23例)，嘉義市及澎湖縣(各12例)，金門縣(10例)，連江縣(2例)。相關疫情調查持續進行中。

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▲4/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。