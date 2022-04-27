3＋4上路！北市萬人解隔「沒拿到快篩劑」　黃珊珊：今下午陸續發送

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

居家隔離新制「3＋4」新制上路，自26日起僅需居隔3天、自主防疫4天，而已居隔逾3天者自27日起解隔，北市預計有1萬8625人在27日解隔。面對有民眾反映未收到快篩劑、不知道有無被匡列居家隔離，台北市副市長黃珊珊27日表示，未收到快篩劑的居隔者，北市府會利用物流寄送，而民眾也可打電話至關懷中心詢問有無被匡列。

針對近2萬人於27日解隔，卻有很多人反映沒有拿到快篩一事，黃珊珊27日赴台北市議會拜訪新黨黨團時回應，之前被居家隔離的舊制者在做PCR時已發快篩劑，所以這群人不會有問題。

黃珊珊表示，但現在適用於「3＋4」新制且未做PCR、沒收到居家隔離通知書的人，今早已有些民眾通知親屬到關懷中心領取，北市府今天下午也會使用物流方式寄送到「3＋4」居家隔離者的家中，但因為一天有一萬多人，所以物流無法全部在今天送到隔離處，至少要等1至2天，市府會盡快處理，麻煩民眾給人員多一點時間。

至於到了要解隔卻未拿到居隔書的民眾，黃珊珊指出，會補發居家隔離書到民眾手上，倘若沒有被衛生單位通知，就不屬於居家隔離者，因此不會被列入接觸者健康追蹤管理系統（TRACE），屬於有疑慮便自主隔離者，沒辦法申請防疫補償；倘若民眾不知道自己有無被居隔，可打電話到關懷中心確認有無資料。