LIVE／新北單日新增3241例　侯友宜最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增8822例本土病例，另增101例境外移入，確診個案新增2例死亡。新北市長侯友宜15時召開記者會，說明防疫最新進度。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

全台22縣市都有個案，以新北市最多，單日達到3241例，另有2縣市破千，分別是台北市1892例、桃園市1452例，其他依序是基隆市476例、台中市356例、高雄市286例、花蓮縣237例。

新北市長侯友宜上午在市政會議上指出，疫情即將以指數型曲線上升，中央按照《傳染病防治法》權責決定推出「居家隔離3+4」政策，地方就會全力落實，不過他也強調，「3+4」的觀念是前3天被動居家隔離、後4天民眾主動自我健康管理，原則上7天非必要就不出門，請各單位加強宣導。



新北市居家照護人數截至今早達9,458人，侯友宜認為，未來一周、甚至3天，居家照護人數就會翻倍，因此在居隔政策轉型過程中，要讓公衛體系的人力和工作，調整到居家照護的確診者身上，並簡化行政流程，減輕第一線同仁負擔；至於執行面遇到的相關問題和建議，會持續向中央溝通反映。



因應疫情不斷攀升，加上3+4方案需要大量快篩試劑，侯友宜說明，新北市已下訂約140萬劑快篩試劑，加上中央配發，目前量能足夠。市長昨日前往五股快篩試劑工廠關心整備狀況，也請經發局協助業者擴廠、增加生產線，盼提升量能並壓低價錢。