基隆+476！兩年齡層確診最多　林右昌駁柯P軟性封城：時空有落差

▲0427基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

指揮中心27日宣布台灣新增8822例本土病例，再創歷史新高。其中基隆新增478例，市長林右昌表示，在這478例中，男性有229人、女性有249人；年齡別的部分，以25-34歲及55-64歲最高，都是70人，占比15%，其次是35-44歲，有69人，占比也是大約15%，另外75歲以上的長者有6人，65-74歲有42人，6歲以下有38人。

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全市校園停課的部分，全校停課的有11校，包含4所小學和7間幼兒園，預防性停課的有1間小學及1個幼兒園，部分停班的學校有71校、共178班，包括高中職9校、國中12校、國小22校以及28個幼兒園。

關於基隆婦產科群聚一案的後續，衛生局局長吳澤誠表示，當時要求婦產科只出不進，新生兒已轉送其他醫院照顧，診所全面清消，並需提出防疫改善計畫書，但目前衛生局還未收到資料。

在公車司機確診的部分，衛生局局長吳澤誠表示，一旦確診，一定是做疫調，決定匡列的接觸者，根據公車處回報，該受居家隔離已隔離，其餘人事安排不影響公車派送。

至於柯文哲提到軟性封城，林佑昌表示不太清楚這個說法，但認為疫情變化快須隨時應變，應該不是走向封城，而是做好全民防疫、自主防疫，動不動談封城，在時空上似乎有一點落差。

另外，林右昌表示，基隆市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估1360人，利用快速通道的有794人，有1135人完成健康條件審核，符合資格已派案790人，另有345人不符合資格。

目前基隆市居家隔離人數共6648人，中央「3+4」政策上路之後，最新解隔人數為6517人，剩下131人；自主健康管理為65人，較昨天減少13人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢3583人，今天早上共計篩檢1999人；基隆市市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢8萬3090人次。

中央「3+4」政策上路之後，有許多民眾反應很多問題，像是沒有收到居隔書、解隔書的疑問，林右昌表示，經詢問中央，中央的回復是「4月26日前已開立電子居隔書者，將由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離逾3天者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。」

大部分的民眾都有收到中央發送的簡訊，但也有部分民眾反應沒有收到中央發的簡訊，林右昌說，目前我們的了解是，有可能是有些民眾填寫電話資料的時候，在手機號碼的中間加了「-」，或者後面填寫了其他號碼或家用電話，影響到中央系統的簡訊發送，不過為了立即解決民眾的問題，我們也立即做了緊急應變的措施，民眾可以撥打我們的防疫專線2456-5861或2427-6154來為你查詢，並逐案進行電子圍籬解隔的動作。

另外，也有民眾會疑惑為什麼「3+4」解隔了，中央還要重新發送簡訊，有民眾收到「今天是居隔日、又是解隔日」，林右昌解釋，這個目的是為了解電子圍籬。