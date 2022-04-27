花蓮+237！社區感染暴增133　公布熱點：職訓所、熱海排骨大王

▲0427花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮今（27）日新增237例確診，累積1912例，針對實名制快篩試劑新政策上路，縣長徐榛蔚說明，包括秀林、萬榮、豐濱、卓溪、富里等5間衛生所，以及56家社區藥局，從4/28開始販賣快篩試劑，限買一次5劑，1劑100元共500元。

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237例確診中，包括國軍花蓮總醫院4例（護理師、工作同仁、1病房看護）、玉里榮民醫院2例、慈濟醫院2例、門諾醫院1例、部立花蓮醫院6例（1同仁、延伸3家人、生日宴2人）、某營區2例（2軍人）、外縣婚宴14例（亞泥3外包商、11家人）、黃昏市場18例（8攤商、8採購民眾、2顧客家人）、中華市場1例、外縣染疫6例、社區感染133例，尚有48例疫調中。

另外，不明社區感染案例中，包括冠羽羽球館2例，累積4例；吉安麥當勞2例，累積4例；京湘排骨麵1例，員工到黃昏市場採買後染疫，累積4例；熱海排骨大王1例，累積6例；花蓮職業訓練場8例，累積9例，呼籲曾至上述地點活動的民眾，請至慈濟快篩站篩檢。還有在4/23晚上於豐濱鄉港口村參加150人大型聚會者，請於今晚18:00-19:30到靜浦村辦公室，或是明早7:30-9:00在港口村天主教堂後的籃球場設置的快篩站進行檢驗。

校園部分，共7間學校出現確診病例，宣布暫停實體課程，包括花蓮高農1高二生、吉安國中2國一生（同班同學）、國風國中3國二生（未進入校園）以及1國三生、花崗國中1國三生、北埔國小1年級與4年級共2人、瑞穗國小2年級1人、光華附幼1孩童，上述學校皆採遠距教學。此外，為配合居家隔離3+4新政策，停課時間從10天改為7天。